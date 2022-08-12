Почему каждый водитель обязательно должен уметь снимать передний бампер автомобиля

Начнем, казалось бы, с банальных вещей — замены ламп в фарах. У современных машин этот процесс крайне сложен, потому как подкапотное пространство скомпоновано плотно и к осветительным приборам просто так не подступится. При этом у одних и тех же моделей светотехника разная. В дорогих комплектациях стоят долговечные светодиоды или ксенон, а вот в базовых оснащениях — обычные «галогенки». Они и перегорают чаще всего. Сдается и ксенон лет через десять. Причем, происходит это в самый неподходящий момент — на загородной трассе, да еще под вечер. Здесь и пригодится навык демонтажа бампера.
Ведь так легче подступиться к блок-фаре. Например, подобный «фокус» проделывают владельцы Opel Astra H. Главное, не сломать пластиковые крепления. А после того, как бампер снят, можно быстро поменять лампу и отправляться в путь, не страшась темной дороги. Потеря времени на ремонт с лихвой окупится. Ведь при движении лишь с одной фарой, встречный водитель может подумать, что на него едет не машина, а мотоцикл. Примет вправо недостаточно — вот и авария. Что уж говорить о диких животных, которых «одноглазый» рулевой в темноте просто не заметит.
Таким образом, удобно менять и перегоревшие противотуманки. К слову, подобное случается с ними редко, но все же. А иногда пластиковая «линза» оплавляется (встречается у Citroen DS3), и тогда «фонарик» начинает светить тускло. Из-за этого в тумане водителю может быть плохо видно.
А зимой, сняв бампер, элементарно подступиться к бачку омывателя, в котором замерзла жидкость. При должных знаниях устройства автомобиля, его можно снять и отогреть. Это пригодится, опять же, если неприятность случилась в дороге.
Наконец, навык по демонтажу бампера даст возможность не переплачивать за обслуживание машины. Ведь в этом случае забитый пухом и мошками радиатор можно без труда почистить. Еще один плюс в том, что при проведении работ самостоятельно снижается риск повреждения сот «охладителя», что продлит его срок службы. Таким же образом чистят и интеркулер. А ведь дилер берет за подобный «клининг» немалые деньги.