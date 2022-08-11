Почему при покупке подержанного автомобиля надо проверять систему вентиляции картера

Фото: Drive2.ru (Gennadi8)
При осмотре подержанного автомобиля многие совершенно не уделяют внимание системе вентиляции картера. Между тем, ее неполадки грозят обернуться серьезными проблемами для мотора в будущем. О том, что может в ней сбоить и какие проверки нужны для диагностики, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Если система вентиляции картерных газов забита грязью, то мотор начинает буквально «пучить». Газы разрывают силовой агрегат, стараясь выйти через масляный щуп, маслозаливную горловину или через различные уплотнения и сальники. Если таким образом выдавливает сальник коленвала, то через эту «брешь» начинает сочиться масло, а это чревато серьезными проблемами. Что касается щупа, то его тоже может выдавить.

Если говорить о конструкциях систем вентиляции, то их придумано немало. Это может быть как обычный сапун, так и сложная система PCV (Positive Crankcase Ventilation), то есть принудительная система вентиляции. У нее может быть два контура, редукционный клапан и насос. В общем перед покупкой подержанного автомобиля неплохо бы изучить этот нюанс, чтобы знать, куда смотреть.

Так как чаще всего ломается клапан, то нужно знать как оперативно проверить его работоспособность. Самый простой — открутить крышку маслозаливной горловины на работающем моторе. Затем прикладываем к ней руку. Если чувствуете давление исходящих паров, значит клапан не работает. Но есть нюанс. На моторах BMW N42 и N46 некоторое давление все же будет, так что в случае с «немцами» этот способ помогает мало.

Фото: АвтоВзгляд

Есть и еще одно мнение, что в исправном моторе крышка присасывается к горловине. Это так, но не всегда. Если присасывается слишком сильно, то, клапан мог заклинить в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Существуют и более кардинальные способы. Нужно демонтировать клапан и потрясти его. Если внутри ничего не брякает, значит он заклинил. Однако лучше всего снять сами патрубки вентиляции, так как это сделать несложно, и осмотреть их «внутренности». Если видна грязь и отложения, то клапан, скорее всего, тоже забит, потому не работает. В этом случае это железобетонный агрумент, чтобы потребовать с продавца скидку. А в идеале, после очистки и промывки, нужно померить компрессию. В случае, если она не соответствует норме, значит, шлак в системе не просто так и скоро такой мотор «умрет».

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11 августа 2022
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