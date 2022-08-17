Почему подержанная премиальная иномарка хуже бюджетной: инструкция по выбору бэушного авто

При этом так или иначе диагностируют только силовой агрегат, хотя подержанная машина имеет немало нюансов и с коробкой передач, и с кузовом, и с подвеской и с тормозной системой. Вопросов много, но ответы на них есть.

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