Почему подержанная премиальная иномарка хуже бюджетной: инструкция по выбору бэушного авто

Стараясь побыстрее продать автомобиль, многие частные продавцы, да и крупные автосалоны, говорят, что, мол, машина прошла полную диагностику. Для покупателя это вучит почти как гарантия от возможных серьезных поломок. На самом же деле верить подобным заявлениям не стоит, ведь диагностика диагностике — рознь. Да и проводить процедуру должен опытный мастер, а не вчерашний выпускник ПТУ.
При этом так или иначе диагностируют только силовой агрегат, хотя подержанная машина имеет немало нюансов и с коробкой передач, и с кузовом, и с подвеской и с тормозной системой. Вопросов много, но ответы на них есть.
Портал «АвтоВзгляд» подготовил пошаговую инструкцию по выбору «бэушки». Подробнее о том, на что обратить внимание, осматривая понравившегося «железного коня», в эксклюзивном выпуске нашего подкаста, который можно прослушать здесь.