Почему важно проверить шкив генератора перед холодами

На генератор и его шкив нужно обратить внимание, когда на одометре автомобиля будет за 80 000 км. Именно после этого пробега могут появиться неполадки. Например, после пуска двигателя из-под капота слышны свистящие звуки. Это говорит о том, что смазка узла выработалась.

Нужно осмотреть и обгонную муфту генератора. Кажется, что она выглядит как обычный ролик, но на самом деле расходник — сложное устройство. Внутри находится несколько подшипников, с помощью которых синхронизируется весь ременный привод вспомогательных агрегатов. Такое решение позволяет снизить рывковые нагрузки на генератор, а заодно увеличивает срок службы приводного ремня. Но вот если подшипники и внутренняя обойма узла сильно изнашиваются, то они могут и заклинить. В этом случае конструкция превращается в обычный ролик, что создает проблему: скорость приводного ремня и скорость вращения генератора начинают сильно не совпадать.