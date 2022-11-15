Почему важно проверить шкив генератора перед холодами

На генератор и его шкив нужно обратить внимание, когда на одометре автомобиля будет за 80 000 км. Именно после этого пробега могут появиться неполадки. Например, после пуска двигателя из-под капота слышны свистящие звуки. Это говорит о том, что смазка узла выработалась.
Нужно осмотреть и обгонную муфту генератора. Кажется, что она выглядит как обычный ролик, но на самом деле расходник — сложное устройство. Внутри находится несколько подшипников, с помощью которых синхронизируется весь ременный привод вспомогательных агрегатов. Такое решение позволяет снизить рывковые нагрузки на генератор, а заодно увеличивает срок службы приводного ремня. Но вот если подшипники и внутренняя обойма узла сильно изнашиваются, то они могут и заклинить. В этом случае конструкция превращается в обычный ролик, что создает проблему: скорость приводного ремня и скорость вращения генератора начинают сильно не совпадать.
В результате на генератор действуют сильные нагрузки, снижающие его ресурс. А еще такие же нагрузки идут на «приводной». В итоге он может ослабнуть, что неминуемо скажется на состоянии аккумулятора. Заряд батареи падает и с первыми холодами двигатель не заводится.
В худшем случае ремень рвется. Это может привести к тому, что его обломки заденут уже за ремень ГРМ, что грозит перекосом или соскоком последнего. Результат — капитальный ремонт мотора.
Наконец, внимательно осмотрите и ролики натяжителя. Если видно, что хотя бы один из них перекошен, а рабочая поверхность вся в «раковинах», то такая запчасть исправно работать не будет. А еще «убьет» любой новый ремень. Такую деталь нужно срочно менять.