Какой типоразмер шин предпочесть?

Как бы солидно ни смотрелись широкопрофильные шины или «катки» большого диаметра, полностью заполняющие колесные ниши, если они не допущены автозаводом, то устанавливать их на машину категорически нельзя.
А как быть, если к установке официально допускается два, а то и три типоразмера шин, которые могут отличаться не только посадочным диаметром, но и шириной, высотой профиля? Например, у популярного ŠKODA KAROQ в зависимости от модификации, типа привода и размера дисков могут быть следующие варианты ошиновки: 215/60 R16; 215/55 R17; 225/50 R18. Разумеется, при проведении сертификации и те и другие прошли испытания в составе транспортного средства. Следовательно, для довольно большого числа машин различных марок выбор шин определяет исключительно финансовая состоятельность их владельцев. Чем больше посадочный диаметр, тем выше стоимость шин. Однако если отбросить финансовую сторону вопроса и поставить вопрос ребром — то какие шины предпочесть для зимней эксплуатации автомобиля — с широким или узким, высоким или низким профилем? Давайте разбираться.
Начнем с прописных истин. Как показывает практика — чем хуже дороги, тем выше должен быть профиль шины. Это снижает вероятность ее деформации до обода диска при попадании колеса, например, в глубокую яму. Низкопрофильные шины здесь проигрывают вчистую — они для качественных дорог. А что с шириной профиля? А вот здесь не все однозначно. С одной стороны, пятно контакта широкопрофильной шины больше. Следовательно, больше ламелей (кромок) и шипов будет цепляться за поверхность. А это очень важно, когда речь идет о движении по обледенелой дороге или укатанному снегу.
Машина должна затормозить до препятствия, а не погасить скорость ударом об него! На чистом от снега и льда асфальте широкопрофильные шины также лучше узких за счет того, что они сглаживают такие неприятные ощущения, как «ватные» и «размазанные» отклики на рулевом управлении. Но и это еще не все. Чем больше материала находится в пятне контакта, тем, при прочих равных условиях, будет медленнее идти процесс износа протектора. То есть широкие шины будут более долговечными, что важно для моделей большого посадочного диаметра, которые имеют высокую стоимость.
С другой стороны, широкая шина, по сравнению с узкой, при все тех же прочих равных условиях, будет демонстрировать большее сопротивление качению и, следовательно, проигрывать по параметру экономичности. А именно этому параметру сегодня уделяется особо пристальное внимание при экспертной оценке шин. Сокращение расхода топлива и выбросов в атмосферу — тренд в развитии автостроения. Еще раз подчеркнем — здесь мы говорим об одной и той же модели шин, но выполненной в разных размерах. Увы, но на этом недостатки широкого профиля не заканчиваются. Так, при движении по снежной шуге и рыхлому снегу широкопрофильная шина «всплывает» на более низких скоростях по сравнению с узкопрофильной. А это уже критично, например, при движении автомобиля по дороге, где поток машин накатал колею.
Управлять «рыскающей» машиной непросто даже для опытного водителя. Итак, какие можно сделать выводы из сказанного выше? Для новичков, которые не набрали еще достаточного опыта вождения, и для нечищенных от снега дорог узкие шины будут предпочтительнее широких. Выигрыш будет и по цене комплекта. Это также важно для автовладельцев с ограниченным бюджетом, которые часто ищут зимнюю резину в бюджетном сегменте.
Кстати, выбирая шины для кроссоверов, можно экономить разумно, не жертвуя безопасностью и не теряя в эксплуатационных характеристиках шин. Для этого можно сделать выбор в пользу продукции «Кордиант». Например, у лидера отечественной шинной индустрии есть модели, которые были разработаны специально для автомобилей SUV (Sport Utility Vehicles — шины для внедорожников). Таковой, например, является CORDIANT WINTER DRIVE 2, при ее изготовлении применяется уникальная резиновая смесь, сохраняющая свои свойства в широком диапазоне температур, а рисунок протектора гарантирует отличное сцепление на всех типах покрытий — от льда до мокрого асфальта.
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