Какой типоразмер шин предпочесть?

Как бы солидно ни смотрелись широкопрофильные шины или «катки» большого диаметра, полностью заполняющие колесные ниши, если они не допущены автозаводом, то устанавливать их на машину категорически нельзя.

А как быть, если к установке официально допускается два, а то и три типоразмера шин, которые могут отличаться не только посадочным диаметром, но и шириной, высотой профиля? Например, у популярного ŠKODA KAROQ в зависимости от модификации, типа привода и размера дисков могут быть следующие варианты ошиновки: 215/60 R16; 215/55 R17; 225/50 R18. Разумеется, при проведении сертификации и те и другие прошли испытания в составе транспортного средства. Следовательно, для довольно большого числа машин различных марок выбор шин определяет исключительно финансовая состоятельность их владельцев. Чем больше посадочный диаметр, тем выше стоимость шин. Однако если отбросить финансовую сторону вопроса и поставить вопрос ребром — то какие шины предпочесть для зимней эксплуатации автомобиля — с широким или узким, высоким или низким профилем? Давайте разбираться.