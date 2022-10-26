При какой температуре россияне массово едут «переобуваться» в зимние шины

Фото: АвтоВзгляд
Согласно результатам исследования, львиная доля российских автовладельцев — 89% — меняет «резину» на своих машинах, ориентируясь на погодные условия. Что, впрочем, вполне оправдано. А при какой температуре наши соотечественники массово бегут занимать очередь в шиномонтаж?
Лика Затворная

По итогам опроса, инициированного аналитиками «Авито Авто», выяснилось, что 27% россиян меняют летние шины на зимние при отрицательной температуре и появлении осадков, а 16% опираются исключительно на «минус за бортом».

При этом 25% опрошенных «переобувают» свои автомобили, когда столбик термометра варьируется в диапазоне от двух до пяти градусов по Цельсию. А вот 16% респондентов едут в шиномонтажную мастерскую при температуре 0—1 градусов тепла.

Кстати сказать, немногие знают, что новые покрышки на автомобиле нуждаются в обкатке. Только после адаптации «резина» полностью выходит на заявленные производителем рабочие характеристики. Как следует обкатывать шины, подскажет портал «АвтоВзгляд».

безопасность дорожного движения, летние шины, шины, зимние шины, шиномонтаж
26 октября 2022
6901