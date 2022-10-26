При какой температуре россияне массово едут «переобуваться» в зимние шины

По итогам опроса, инициированного аналитиками «Авито Авто», выяснилось, что 27% россиян меняют летние шины на зимние при отрицательной температуре и появлении осадков, а 16% опираются исключительно на «минус за бортом».

При этом 25% опрошенных «переобувают» свои автомобили, когда столбик термометра варьируется в диапазоне от двух до пяти градусов по Цельсию. А вот 16% респондентов едут в шиномонтажную мастерскую при температуре 0—1 градусов тепла.

Кстати сказать, немногие знают, что новые покрышки на автомобиле нуждаются в обкатке. Только после адаптации «резина» полностью выходит на заявленные производителем рабочие характеристики. Как следует обкатывать шины, подскажет портал «АвтоВзгляд».