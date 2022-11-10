Почему сейчас категорически не рекомендуют менять моторное масло на «зимнее»

Уже в ноябре многие автолюбители устремляются в сервисы с целью замены смазки в силовом агрегате своего «железного коня». Они все чаще выбирают «зимний» лубрикант класса вязкости 0W. Кстати, такой продукт самый дорогой, потому что это — чистая синтетика. Так что сначала решите для себя, готовы ли переплачивать и за что, ведь «нулевки» различаются, да и на сильном морозе ведут себя по-разному.

Если сравнивать 0W30 и 0W40, то выгоднее «тридцатка» потому как низкотемпературная вязкость у нее ниже. Значит, на тридцатиградусном морозе стартеру легче проворачивать коленвал. Вот только не все производители рекомендуют использовать этот продукт в своих моторах. А если залить «сороковку», то у нее будет больше потерь на трение. То есть расход топлива вырастет.

Не стоит забывать и про особенности именно вашего двигателя. Если он старый и не рассчитан на использование дорогой синтетики, то масло начнет выдавливать через уплотнители. А если и сальники требуют замены, то лубрикант попадет на ремень ГРМ и приблизит риск его обрыва. Стоит ли говорить, что такая неприятность ведет к капитальному ремонту агрегата.