Почему сейчас категорически не рекомендуют менять моторное масло на «зимнее»

Уже в ноябре многие автолюбители устремляются в сервисы с целью замены смазки в силовом агрегате своего «железного коня». Они все чаще выбирают «зимний» лубрикант класса вязкости 0W. Кстати, такой продукт самый дорогой, потому что это — чистая синтетика. Так что сначала решите для себя, готовы ли переплачивать и за что, ведь «нулевки» различаются, да и на сильном морозе ведут себя по-разному.
Если сравнивать 0W30 и 0W40, то выгоднее «тридцатка» потому как низкотемпературная вязкость у нее ниже. Значит, на тридцатиградусном морозе стартеру легче проворачивать коленвал. Вот только не все производители рекомендуют использовать этот продукт в своих моторах. А если залить «сороковку», то у нее будет больше потерь на трение. То есть расход топлива вырастет.
Не стоит забывать и про особенности именно вашего двигателя. Если он старый и не рассчитан на использование дорогой синтетики, то масло начнет выдавливать через уплотнители. А если и сальники требуют замены, то лубрикант попадет на ремень ГРМ и приблизит риск его обрыва. Стоит ли говорить, что такая неприятность ведет к капитальному ремонту агрегата.
Учтите, что если живете в средней полосе России, то сильные морозы здесь очень редки. Поэтому легче отдать предпочтение более универсальным маслам — 5W30 и 5W40. Они лучше защитят двигатель при плюсовой температуре, да еще и стоят дешевле. А если автомобиль хранится в теплом гараже, то «зимняя» смазка ему также не нужна, ведь проблемы с холодным пуском просто нет.
Наконец, прежде чем покупать канистру, изучите ее. Обратите внимание на стандарт качества API и его буквенные маркировки. SN/CF означает, что это универсальный продукт. Его можно залить как в бензиновый двигатель, так и в дизельный. А еще SN говорит о том, что масло предназначено для машин, которые выпускают с 2011 года. Если у вас именно такой автомобиль, то экономить и заливать лубрикант, с буквами SJ или SM нельзя.