Зачем опытные водители возят в машине монтировку и пакетик соли

Зимой в России с климатом может произойти вообще все что угодно. Мягкую погоду в течение нескольких часов сменяет полярный мороз. Здоровенные сугробы, оставленные рекордным снегопадом, вдруг оказываются под теплым ливнем, который не прекращается сутками. Про «ледяные дожди», их последствия и борьбу с запечатавшими автомобильные двери сосульками в интернете много чего сказано. Поэтому в очередной раз «перепевать» эту «песню» мы тут не будем. Но при по-настоящему масштабных оттепелях, сменяющихся резким похолоданием, порой случаются не менее неприятные «ледяные» казусы. Мы говорим о льдах, в которые машина может врасти колесами.
Так бывает, когда застывает достаточно глубокая лужа, если недальновидный автовладелец паркует в ней свое ТС. Или порой выпадает мощный снегопад, засыпающий припаркованные автомобили по ступицы колес. Затем он сменяется проливным дождем, который хорошенько пропитывает сугробы. А далее все это замерзает — благодаря вернувшемуся морозу. В итоге шины и диски оказываются в надежном ледяном капкане, и самостоятельно выехать из него никак не удается. Да и на помощь машины-тягача надеяться не приходится. В таких условиях у легковушки быстрее оторвется буксирный крюк, нежели ее колеса — от ледяного покрытия.
При всей безысходности ситуации мало кто из автовладельцев согласится ждать следующей оттепели, чтобы тронуться с места. Требуется как-то вызволить покрышки из капкана здесь и сейчас. Придется применить ко льду физическую силу. Но кулаки тут не помогут, а нормальный дворницкий лом мало у кого из автомобилистов валяется в машине. Зато обнаружить в багажнике опытного водителя массивную «монтировку» вполне вероятно. Даже если он отродясь не бортировал своими руками покрышки и не планирует делать это в будущем.
Вот этой-то монтировкой и надо аккуратненько обстучать колеса — резину, не задевая диски, разумеется. В идеале лед должен остаться только непосредственно в пятне контакта шины с асфальтом, куда инструментом не подлезть никак. А здесь нам поможет химия: в виде припасенного пакета соли. Сыплем ее вокруг колес, подпихивая «белый порошок» монтировкой под покрышки. И через некоторое время соль сработает, частично «растопив» лед между шиной и асфальтом. После этого, скорее всего, мотору автомобиля уже хватит мощности, чтобы сдвинуть ТС с места.