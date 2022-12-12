Зачем опытные водители возят в машине монтировку и пакетик соли

Зимой в России с климатом может произойти вообще все что угодно. Мягкую погоду в течение нескольких часов сменяет полярный мороз. Здоровенные сугробы, оставленные рекордным снегопадом, вдруг оказываются под теплым ливнем, который не прекращается сутками. Про «ледяные дожди», их последствия и борьбу с запечатавшими автомобильные двери сосульками в интернете много чего сказано. Поэтому в очередной раз «перепевать» эту «песню» мы тут не будем. Но при по-настоящему масштабных оттепелях, сменяющихся резким похолоданием, порой случаются не менее неприятные «ледяные» казусы. Мы говорим о льдах, в которые машина может врасти колесами.

Так бывает, когда застывает достаточно глубокая лужа, если недальновидный автовладелец паркует в ней свое ТС. Или порой выпадает мощный снегопад, засыпающий припаркованные автомобили по ступицы колес. Затем он сменяется проливным дождем, который хорошенько пропитывает сугробы. А далее все это замерзает — благодаря вернувшемуся морозу. В итоге шины и диски оказываются в надежном ледяном капкане, и самостоятельно выехать из него никак не удается. Да и на помощь машины-тягача надеяться не приходится. В таких условиях у легковушки быстрее оторвется буксирный крюк, нежели ее колеса — от ледяного покрытия.