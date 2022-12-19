Зачем опытные водители возят в автомобиле зимой полиэтиленовую пленку

Шофер — это не просто обладатель «прав», тех называют водителями. Шофер — это опытный и познавший на своем веку «рулевой», который способен любую проблему, связанную с машиной и дорогой, решить быстро, просто и дешево. И, обязательно, самостоятельно.
Современный автомобиль, если он эксплуатируется умелыми руками и регулярно обслуживается, способен пробежать много сотен тысяч километров без малейших поломок. В приличном сервисе, куда приехали вовремя, «свои» мастера «болезни» заметят на начальной стадии, а использование добротных запчастей позволит точно отследить ресурс и не столкнуться с неисправностью в пути. И в «богатых домах» все это контролирует «личник» — наемный водитель, который возит только одну семью.
За ним же закреплен и ежедневный уход за машиной: шины должны быть накачены, салон прибран, бак заправлен, а сам автомобиль — чист и опрятен. И вовремя доставлен непосредственно к парадной двери. Но если с резиной, интерьером и заправкой можно «порешать» и вечером после работы, то вот галочки в последних двух пунктах зимой ставить сложно. Особенно с учетом сносящихся по всей столице гаражей. Как же «личникам» это удается? Простой лайфхак, который стоит взять на вооружение всем водителями.
Персональный шофер моет машину «с вечера» на любимой мойке рядом с домом и аккуратно паркует у своего подъезда. При этом ночные снегопады и ледяные дожди ему не страшны, ведь он аккуратно и тщательно укрывает авто обычный полиэтиленовой пленкой. Почему не чехлом? Да потому что любой чехол предназначен для хранения авто в паркинге, где сильных ветров не бывает. Ведь «профессиональное покрывало», во-первых, производится из достаточно тонкого материала, а во-вторых, может поцарапать лакокрасочный слой швами.
У пленки швов нет, так что, укрыв чистый — ключевое слово именно это — автомобиль пластиком, можно быть с одной стороны спокойным за краску, а с другой — не тратить утром время на «разгребание» и размораживание. Даже «дворники» — и те не прилипнут.
К тому же личный водитель зачастую должен быть в костюме и приличной обуви, а не в ватнике и унтах. Следовательно, чистить машину, залезая по пояс в сугроб, ему «не с руки», то ли дело — аккуратно снимать пленку и сваливать снег в одну кучу. Пока он этим занимается, двигатель как раз прогревается до рабочих температур. И чистый аккуратный автомобиль успевает распахнуть свои роскошные двери для владельца точно в срок.