Зачем опытные водители возят в автомобиле зимой полиэтиленовую пленку

Шофер — это не просто обладатель «прав», тех называют водителями. Шофер — это опытный и познавший на своем веку «рулевой», который способен любую проблему, связанную с машиной и дорогой, решить быстро, просто и дешево. И, обязательно, самостоятельно.

Современный автомобиль, если он эксплуатируется умелыми руками и регулярно обслуживается, способен пробежать много сотен тысяч километров без малейших поломок. В приличном сервисе, куда приехали вовремя, «свои» мастера «болезни» заметят на начальной стадии, а использование добротных запчастей позволит точно отследить ресурс и не столкнуться с неисправностью в пути. И в «богатых домах» все это контролирует «личник» — наемный водитель, который возит только одну семью.

За ним же закреплен и ежедневный уход за машиной: шины должны быть накачены, салон прибран, бак заправлен, а сам автомобиль — чист и опрятен. И вовремя доставлен непосредственно к парадной двери. Но если с резиной, интерьером и заправкой можно «порешать» и вечером после работы, то вот галочки в последних двух пунктах зимой ставить сложно. Особенно с учетом сносящихся по всей столице гаражей. Как же «личникам» это удается? Простой лайфхак, который стоит взять на вооружение всем водителями.