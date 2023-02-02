Как неприлично дешево купить хорошую зимнюю стеклоомывающую жидкость

Сколько сейчас стоит незамерзающая стеклоомывающая жидкость? Много. А без нее зимой — никак. На сетевых АЗС и в магазинах она торгуется по 400—600 рублей за пятилитровую канистру. А «фирменную» зимнюю омывающую жидкость в стильных емкостях благородно-черного цвета с надписью Mercedes можно свободно заполучить аж по 1000 рублей/литр. Наблюдая подобный ценовой беспредел, многие автовладельцы пытаются экономить на «незамерзайке»: приобретают ее у придорожных торговцев по цене 150—250 рублей за пятилитровую баклагу. И радуются.

Это, конечно, выход. Но далеко не идеальный. Ведь когда ездишь достаточно много по слякотным зимним трассам, канистра омывающей жидкости может «улететь» стремительно — за день-другой. И так раз за разом, только успевай покупать! Однако есть вариант получше.

На сайтах объявлений продается, в том числе и «незамерзайка». Масса предложений. Цены — в районе 50 рублей за 5-литровую канистру! Проблема в том, что в большинстве лотов такого рода фигурирует одно условие: закупка партией «от 100 штук». То есть мелким оптом. Характерно, что в розницу у того же продавца цена одной «банки» обычно резко увеличивается до 200—250 рублей. Что ставит крест на попытке сэкономить.