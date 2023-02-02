Как неприлично дешево купить хорошую зимнюю стеклоомывающую жидкость

Сколько сейчас стоит незамерзающая стеклоомывающая жидкость? Много. А без нее зимой — никак. На сетевых АЗС и в магазинах она торгуется по 400—600 рублей за пятилитровую канистру. А «фирменную» зимнюю омывающую жидкость в стильных емкостях благородно-черного цвета с надписью Mercedes можно свободно заполучить аж по 1000 рублей/литр. Наблюдая подобный ценовой беспредел, многие автовладельцы пытаются экономить на «незамерзайке»: приобретают ее у придорожных торговцев по цене 150—250 рублей за пятилитровую баклагу. И радуются.
Это, конечно, выход. Но далеко не идеальный. Ведь когда ездишь достаточно много по слякотным зимним трассам, канистра омывающей жидкости может «улететь» стремительно — за день-другой. И так раз за разом, только успевай покупать! Однако есть вариант получше.
На сайтах объявлений продается, в том числе и «незамерзайка». Масса предложений. Цены — в районе 50 рублей за 5-литровую канистру! Проблема в том, что в большинстве лотов такого рода фигурирует одно условие: закупка партией «от 100 штук». То есть мелким оптом. Характерно, что в розницу у того же продавца цена одной «банки» обычно резко увеличивается до 200—250 рублей. Что ставит крест на попытке сэкономить.
При более тщательном исследовании интернет-рынка «незамерзайки» можно обнаружить предложения купить ее за тот же «полтинник/канистра» но партией поменьше — в 50, а то и 30 единиц. Это уже не 100 бутылей, но все равно для среднестатистического автомобилиста чересчур много. Онако в конце концов вы обязательно докопаетесь до предложений взять «омывайку» по смешной цене в 100 ₽ за пять литров при условии, что заберете сразу четыре бутыли. Четыре канистры (20 л) за 400 рублей — более чем приемлемо на фоне текущих розничных цен на «незамерзайку». Кое-кто из автовладельцев расходует по столько за неделю. А человек, ежедневно катающийся на работу на машине, гарантированно «выльет» их за месяц.
Поэтому время, затраченное на штудирование объявлений в интернете, вы наверняка потратите не зря. Там же можно наткнуться на еще более любопытные предложения. Например, на возможность приобрести «незамерзайку» в разлив! Конторки, которые занимаются оптовыми поставками этой жижи, иногда готовы продать ее в емкость покупателя по 10 рублей за литр, — или 50 рублей/канистра. Так что не надо плакаться по поводу дороговизны «незамерзайки»: ее всегда можно найти по цене намного ниже, чем в магазине.