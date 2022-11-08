Разбавляем воду: как правильно перейти на «незамерзайку» для стеклоочистителя машины

Да, зима уже совсем не за горами. Обладатели фрикционных зимних покрышек уже выстроились в очереди, а сторонники старого доброго шипа заняли выжидательную позицию, тихо надеясь на лишние пару недель холодной, но сухой погоды. Обе категории судорожно следят за термометром, ведь помимо шиномонтажа есть и еще один показатель начала зимы — стеклоомыватель.
Когда же наступит «день Х», делающий каждый «пшик» платным? Интернеты советуют переходить на зимнюю «омывайку» уже в октябре, но 2022-ой по своему общему сумасшествию выдал длинную и теплую осень, позволившую доездить «на воде» аж до конца первой декады ноября. Впрочем, переломный момент может наступить в любую минуту. Как предугадать и не переплатить?
Водить руками над прогнозом погоды и предсказывать — самое глупое занятие в этом году — смысла не видим, но дадим простой совет: начиная с сегодняшнего дня подливайте запасенную с прошлого годы зимнюю омывающую жидкость постепенно в бачок. Не надо ничего сливать, перезаливать, нужно лишь постепенно разбавлять.
В составе любой, даже самой дорогой «незамерзайки» вода есть, однако также присутствуют и спирты, которые H2O «связывают» — помните фокус со спиртом в бензобак? Смысл тот же. Увеличивая концентрацию, можно безболезненно и с меньшими затратами пережить первые морозы и подойти к декабрю во всеоружии.
Если же отдаться на откуп гидрометцентру, то пейзаж испортится: сначала замерзнут сами форсунки. Там, где тонко, не только рвется, но и мерзнет. Отогреть их просто: некоторые счастливчики обладают даже подогреваемыми, а все остальные воспользуются размораживателями или просто теплыми предметами — прогретая заранее зажигалка или стакан горячей воды подойдут. Но после заледенеют уже трубки под капотом. Бензиновый двигатель поможет их растопить в процессе, а вот «холодный» дизель — нет. Придется изобретать велосипед или тратить лишние деньги.
Последним же замерзает бачок, но для этого нужны самые настоящие холода. Тут уже без теплого гаража не обойтись. Впрочем, сойдет и любой паркинг супермаркета, и автомойка, и другие подобные заведения. Однако каждый из «спасателей», освобождающих бачок стеклоомывателя ото льда — это время, причем немалое, которое придется коротать вдали от любимого дивана. Увы, теплым паркингом может похвастаться не каждый работодатель. Так что проще, надежнее и практичнее уже сегодня начать постепенно доливать в бачок стеклоомывателя зимней «жижи», выполнив постепенный переход без лишних трат и телодвижений.