Разбавляем воду: как правильно перейти на «незамерзайку» для стеклоочистителя машины

Да, зима уже совсем не за горами. Обладатели фрикционных зимних покрышек уже выстроились в очереди, а сторонники старого доброго шипа заняли выжидательную позицию, тихо надеясь на лишние пару недель холодной, но сухой погоды. Обе категории судорожно следят за термометром, ведь помимо шиномонтажа есть и еще один показатель начала зимы — стеклоомыватель.

Когда же наступит «день Х», делающий каждый «пшик» платным? Интернеты советуют переходить на зимнюю «омывайку» уже в октябре, но 2022-ой по своему общему сумасшествию выдал длинную и теплую осень, позволившую доездить «на воде» аж до конца первой декады ноября. Впрочем, переломный момент может наступить в любую минуту. Как предугадать и не переплатить?

Водить руками над прогнозом погоды и предсказывать — самое глупое занятие в этом году — смысла не видим, но дадим простой совет: начиная с сегодняшнего дня подливайте запасенную с прошлого годы зимнюю омывающую жидкость постепенно в бачок. Не надо ничего сливать, перезаливать, нужно лишь постепенно разбавлять.