Как автодилеры обманывают автовладельцев, увиливая от ремонта машин по гарантии

– Чтобы избежать юридической ответственности за невыполнение гарантийных обязательств, компании-автодилеры применяют целый набор уловок, — заявил в прямом эфире автоэксперт Сергей Бургазлиев.

В частности, при оформлении гарантийного обращения автовладельца в дилерский центр его машину «в работу» может взять (по документам) не компания-продавец ТС, а какая-нибудь «левая» фирма. С которой потом вообще «взятки гладки»: даже претензию о невыполнении гарантии не предъявишь.

Что касается официальной претензии, которую следует вручить перед обращением в суд фирме, не выполняющей гарантийный ремонт машины, то с ней тоже могут возникнуть проблемы. Очень часто в офисе дилерского центра ее пытается принять у автовладельца не его сотрудник, а человек, официально вообще никакого отношения к компании не имеющий. В этом случае, с точки зрения закона, претензия считается не врученной и последующее обращение в суд становится невозможным.

– При оформлении любых бумаг и договоров, касающихся выполнения автодилером гарантийного ремонта, особенно тщательно проверяйте все реквизиты, условия и прочий «мелкий шрифт». В противном случае есть большая вероятность остаться со сломанной машиной на руках, — полагает основатель онлайн-аукциона CarClick.ru Сергей Пиголкин.