Дикий рынок: как россияне будут обслуживать и покупать авто уже завтра

Действительно, многолетние договоры перестали существовать, рассыпались дилерские сети и международные отношения, немалое количество автомобильных брендов отказалось от своих обязательств и даже отключило обновление сервисного оборудования. Отныне, как и в девяностые, импортерами и представителями иностранных автопромышленников становятся российские ретейлеры. Круг замкнулся.

Как быть, куда бежать, на кого ориентироваться? С последним все совсем плохо, потому что даже профессиональные участники рынка признают, что ничего подобного еще не случалось. В столь мощный водоворот отечественный автобизнес ранее не попадал. Ведь в прошлые кризисы — а можно ли их теперь вообще считать кризисами — были хотя бы запчасти, позволявшие взбодрить стареющий автопарк страны.

Сегодня нет и этого: с запчастями туго, хотя некоторые особо рьяные уже сообщили о возобновлении поставок. Остальные везут «втихую», протаскивая по контейнеру через Армению, Грузию и реже Казахстан. И судя по пролонгации моратория на «ЭРА-ГЛОНАСС» еще на один год, в ближайшие 12 месяцев каких-то заметных улучшений не будет. Надеяться на то, что оставленные заводы мгновенно обживут китайцы и начнут сотнями тысяч штамповать новые машины, тоже не стоит — потребуется время. Держимся, одним словом.