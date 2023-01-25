Дикий рынок: как россияне будут обслуживать и покупать авто уже завтра

Новый 2023 год еще толком не успел вступить в свои права, но некоторые новости и случайные во многом инсайды уже позволяют делать первые выводы: ни возвращения к прошлому, ни конкретики относительно нового будущего у российского авторынка нет. Сейчас покупка машина сравнима с лихой эпохой 90-х, разбавленная больше «для цвета» китайскими брендами и существованием интернета. Все остальное — как отражение в кривом зеркале.
Все, кто кричал про «обнуление» — получите, распишитесь. Произошедшее с Россией в 2022 году — то самое, горячо обсуждаемое и вот свершившееся. По многим эпизодам отечественный рынок, автомобильный в том числе, вернулся в 90-е: 200 000 подержанных «праворулек» прибыло через Владивосток, не меньше — из Европы. Официальные дистрибьюторы машины не поставляют, зато их тащат «челноки». Оригинальных запчастей нет, но безымянные коробки с деталями непонятного качества можно купить на рынке. Простому труженику доступна лишь продукция родной LADA, и то — с оговорками. Слово в слово же, как четверть века назад!
Действительно, многолетние договоры перестали существовать, рассыпались дилерские сети и международные отношения, немалое количество автомобильных брендов отказалось от своих обязательств и даже отключило обновление сервисного оборудования. Отныне, как и в девяностые, импортерами и представителями иностранных автопромышленников становятся российские ретейлеры. Круг замкнулся.
Как быть, куда бежать, на кого ориентироваться? С последним все совсем плохо, потому что даже профессиональные участники рынка признают, что ничего подобного еще не случалось. В столь мощный водоворот отечественный автобизнес ранее не попадал. Ведь в прошлые кризисы — а можно ли их теперь вообще считать кризисами — были хотя бы запчасти, позволявшие взбодрить стареющий автопарк страны.
Сегодня нет и этого: с запчастями туго, хотя некоторые особо рьяные уже сообщили о возобновлении поставок. Остальные везут «втихую», протаскивая по контейнеру через Армению, Грузию и реже Казахстан. И судя по пролонгации моратория на «ЭРА-ГЛОНАСС» еще на один год, в ближайшие 12 месяцев каких-то заметных улучшений не будет. Надеяться на то, что оставленные заводы мгновенно обживут китайцы и начнут сотнями тысяч штамповать новые машины, тоже не стоит — потребуется время. Держимся, одним словом.
Отвечая на вопросы «как быть» и «куда бежать», смело можно дать только один совет: лучший автомобиль сейчас — это свой автомобиль. Тот, который есть. Его нужно беречь, водить аккуратнее, потому что любая авария приведет к месяцам простоя в ожидании запчастей. Машину нужно добротно, насколько это возможно, обслуживать и содержать, не откладывая ремонты и периодические инспекции.
Называя вещи своими именами, покупка другого и тем более нового автомобиля сегодня — экзамен на крепость духа и кошелька, который сдадут не все. Бывало ли подобное у отечественного автолюбителя? Конечно, бывало. И неоднократно. Так что затягивать пояса нам не привыкать. Вспоминаем «дедовские» методы и технологии, запасаемся впрок колодками и фильтрами, готовимся к обслуживанию авто заранее, а также мягче, вдумчивее реагируем на предложение сервисмена покрыть днище мовилем и пушсалом.
Машина нужна? Тогда к черту технологии и гонор: чем проще и «архаичнее», тем лучше. Атмосферный двигатель вместо турбированного, более простой, но свежий автомобиль вместо «некропремиума» и прочих древних «Мерседесов». Ведь хуже уже не будет. А если станет лучше, то вместе потом посмеемся.