Какими печальными последствиями для водителя обернется отдых на горнолыжном курорте Архыз

Обязательно берите с собой 20-литровую канистру. Дело в том, что на финальном отрезке пути — от Минеральных Вод до Архыза — очень мало АЗС известных брендов. Я насчитал всего три бензоколонки. А качество топлива на заправках no name вызывает вопросы. Согласитесь, будет очень неприятно, когда у высокотехнологичного мотора TSI или Skyactive из-за «бодяги» забьются грязью форсунки. Про дизель и говорить не хочется. Непонятно и где чинить дорогую технику, потому как вид придорожных сервисов откровенно пугает. Туда можно заехать на старых «Жигулях», но не на иномарке.

Качество дорог в целом неплохое, потому как зимы мягкие. Но частенько встречаются такие дефекты покрытия, как дорожные волны. Их видно очень плохо, особенно ночью. Попадая на такую «гребенку», автомобиль моментально раскачивается. Если амортизаторы изношены, а пружины просели, это может закончиться потерей управления. А ведь трасса позволяет держать высокую скорость движения. Не забывайте и про стада коров и овец, которые переходят проезжую часть. Столкновение с домашним животным всегда заканчивается плохо.