Какими печальными последствиями для водителя обернется отдых на горнолыжном курорте Архыз

Обязательно берите с собой 20-литровую канистру. Дело в том, что на финальном отрезке пути — от Минеральных Вод до Архыза — очень мало АЗС известных брендов. Я насчитал всего три бензоколонки. А качество топлива на заправках no name вызывает вопросы. Согласитесь, будет очень неприятно, когда у высокотехнологичного мотора TSI или Skyactive из-за «бодяги» забьются грязью форсунки. Про дизель и говорить не хочется. Непонятно и где чинить дорогую технику, потому как вид придорожных сервисов откровенно пугает. Туда можно заехать на старых «Жигулях», но не на иномарке.
Качество дорог в целом неплохое, потому как зимы мягкие. Но частенько встречаются такие дефекты покрытия, как дорожные волны. Их видно очень плохо, особенно ночью. Попадая на такую «гребенку», автомобиль моментально раскачивается. Если амортизаторы изношены, а пружины просели, это может закончиться потерей управления. А ведь трасса позволяет держать высокую скорость движения. Не забывайте и про стада коров и овец, которые переходят проезжую часть. Столкновение с домашним животным всегда заканчивается плохо.
Многие горнолыжники выбирают для остановки, турбазы и гостиницы в поселке Архыз, что в семи минутах езды от самого курорта, где цены на размещение высоки. Тут свой местный колорит. Например, асфальтированных улиц всего две. Остальные дороги представляют собой укатанные грунтовки, потому на низкопрофильных шинах нужно ездить аккуратно.
Дальше — больше. Парковка на центральной улице — дикая. Водители бросают машины прямо на тротуарах. Обойти их можно только по проезжей части, где проносится немало «джигитов». Так что постоянно крутите головой, дабы не попасть под машину.
Также будьте готовы к тому, что каждый день в 8.00 (к открытию канатных дорог) на въезде на курорт возникает приличная пробка. Местные рулевые объезжают ее по обочине или «встречке», что создает немало опасных и конфликтных ситуаций, поскольку дорога узкая.
Следующий сюрприз подкинула природа. Снега в горах этой зимой мало. Поэтому на верхних горнолыжных трассах — россыпь мелких камней, а внизу снег уже талый, что делает спуск травмоопасным. Особенно если человек плохо катается. К сожалению, в Архызе таких отдыхающих полно. Немало и тех, кто расслабляется спиртным.
В результате медицинские «Буханки» курсируют подобно маршрутным такси, довозя «страдальцев» до медпункта. Там образовываются очереди из людей с переломами и ушибами. Так что оформление горнолыжной страховки — обязательный пункт программы. Кстати, это можно сделать прямо в кассах, где продают ски-пассы.
В конце отметим, что питаться лучше в крупных заведениях, воду кипятить и не покупать еду и напитки в мелких ларьках. Это позволит избежать проблем с желудком. А такие неприятности, к сожалению, бывают часто. Но следуя всем этим простым правилам, горы Архыза будут радовать. Они тут действительно потрясающе красивые.