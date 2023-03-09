Как с весенним потеплением водители по глупости гробят автокондиционер

При отрицательных температурах, которые еще преобладают в межсезонье, от бездействия хладагента в системе кондиционирования не смазываются подвижные части компрессора, который фактически является самым дорогостоящим компонентом. Поэтому после длительного простоя климатическая установка начинает работать в так называемом сухом режиме, медленно, но верно разрушая магистрали и прочие элементы.

Дабы избежать подобных проблем, периодически все же следует включать «кондей» даже в холода, но только при прогретом до рабочей температуры двигателе. Нескольких минут для профилактики его работы будет вполне достаточно. Смазка проникнет в трущиеся детали механизма и не доведет компрессор до преждевременной гибели.