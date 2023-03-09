Как с весенним потеплением водители по глупости гробят автокондиционер

При отрицательных температурах, которые еще преобладают в межсезонье, от бездействия хладагента в системе кондиционирования не смазываются подвижные части компрессора, который фактически является самым дорогостоящим компонентом. Поэтому после длительного простоя климатическая установка начинает работать в так называемом сухом режиме, медленно, но верно разрушая магистрали и прочие элементы.
Дабы избежать подобных проблем, периодически все же следует включать «кондей» даже в холода, но только при прогретом до рабочей температуры двигателе. Нескольких минут для профилактики его работы будет вполне достаточно. Смазка проникнет в трущиеся детали механизма и не доведет компрессор до преждевременной гибели.
Удивительно, но факт — львиная доля автовладельцев никогда не проверяет наличие фреона в системе кондиционирования, обращаясь в технический центр уже по факту, когда из дефлекторов банально перестает дуть холодным воздухом. Нередко в современных автомобилях, все чаще являющихся одноразовыми, от нехватки хладагента «климат» начинает «чудить», работая на износ. Это как с топливным насосом, который легко может отправиться на свалку истории в случае, когда в баке тупо кончается бензин. Согласитесь: лучше проверять наличие фреона и поддерживать его уровень, нежели потом ремонтировать саму систему.
А еще практически никто из водителей не чистит радиатор кондиционера, чьи соты в суровых российских условиях эксплуатации забиваются довольно быстро. Пыль, грязь, реагенты — все это чрезмерно быстро разрушает радиатор, сокращая ресурс климатической системы. Поэтому лучше предостеречь, чем потом лечить, не так ли?