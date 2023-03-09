Как с весенним потеплением водители по глупости гробят автокондиционер

фото: fixxr.co.za
Многие автовладельцы уверены в том, что не стоит регулярно использовать кондиционер в холодное время года, дабы сохранить его узлы в рабочем состоянии до наступления тепла. Вот только почему-то забывают о скоплении в элементах системы влаги и склонной густеть в мороз смазке. Впрочем, в общении водителя с климатической установкой хватает и других ошибок. Причем роковых.
Лика Затворная

При отрицательных температурах, которые еще преобладают в межсезонье, от бездействия хладагента в системе кондиционирования не смазываются подвижные части компрессора, который фактически является самым дорогостоящим компонентом. Поэтому после длительного простоя климатическая установка начинает работать в так называемом сухом режиме, медленно, но верно разрушая магистрали и прочие элементы.

Дабы избежать подобных проблем, периодически все же следует включать «кондей» даже в холода, но только при прогретом до рабочей температуры двигателе. Нескольких минут для профилактики его работы будет вполне достаточно. Смазка проникнет в трущиеся детали механизма и не доведет компрессор до преждевременной гибели.

Фото: соцсети

Удивительно, но факт — львиная доля автовладельцев никогда не проверяет наличие фреона в системе кондиционирования, обращаясь в технический центр уже по факту, когда из дефлекторов банально перестает дуть холодным воздухом. Нередко в современных автомобилях, все чаще являющихся одноразовыми, от нехватки хладагента «климат» начинает «чудить», работая на износ. Это как с топливным насосом, который легко может отправиться на свалку истории в случае, когда в баке тупо кончается бензин. Согласитесь: лучше проверять наличие фреона и поддерживать его уровень, нежели потом ремонтировать саму систему.

А еще практически никто из водителей не чистит радиатор кондиционера, чьи соты в суровых российских условиях эксплуатации забиваются довольно быстро. Пыль, грязь, реагенты — все это чрезмерно быстро разрушает радиатор, сокращая ресурс климатической системы. Поэтому лучше предостеречь, чем потом лечить, не так ли?

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9 марта 2023
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