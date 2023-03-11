Как водители доводят двигатели авто до перегрева, забывая о простой процедуре

Восьмое марта позади, а значит, градусник постепенно переходит на весенний режим. Потепление запаздывает, но его синоптики дружно обещают уже к концу месяца. Температура подрастет, дорожный трафик усугубится выползшими «подснежниками». И многие, как водится, начнут «закипать». Открывать пахнувшие жаром капоты, обнаруживать доселе неизведанное: сжатые как банка «пенного» после незабитого пенальти расширительные бачки. Вот так номер! И кто в этом виноват?
В случае с автомобилем и его бедами виновник всегда один — водитель. Он не убедился, не проверил, не подготовился и не прислушался. Ни к машине, ни к советам окружающих. А ведь говорили, что по весне — чем раньше, тем лучше — «ласточку» надо обслужить. И не только «масла, свечи да фильтры», но и систему охлаждения. И сразу скажем: мыть на «самомойке» радиатор «Керхером» — это не обслуживание, а что-то из другой области.
В качественный и грамотный сервис системы охлаждения ДВС входят: осмотр и диагностика радиаторов с обязательным разбором и поэтапной чисткой, замена антифриза, осмотр всех патрубков и помпы на предмет течей. Кроме того, время от времени необходимо «обновлять» пробку расширительного бачка или аналогичную на радиаторе. О них почему-то многие постоянно забывают.
А ведь пробки выполняют важную функцию: контролируют давление, стравливая «лишние бары» по необходимости. Система перепускных клапанов позволяет замкнутому контуру выдержать сложные испытания, однако она нуждается в точно таком же контроле. Копеечная деталь запросто может стать причиной разрушения и спровоцировать множество трат.
На отечественных машинах и старых иномарках контролирующий давление в системе клапан зачастую размещали не на радиаторе, а на расширительном бачке. Функцию пробка выполняла ту же, но эффект от ее выхода из строя был разный. Например, бачок мог не только лопнуть, но и сжаться как пакет сока, из которого выдавили все до последней капли. В трех случаях из четырех это — вина некачественной или «сдавшейся» пробки. И вердикт всегда один — менять. Причем не экономя, а выбирая самую добротную запчасть. Иначе расходов будет больше.