Как водители доводят двигатели авто до перегрева, забывая о простой процедуре

Восьмое марта позади, а значит, градусник постепенно переходит на весенний режим. Потепление запаздывает, но его синоптики дружно обещают уже к концу месяца. Температура подрастет, дорожный трафик усугубится выползшими «подснежниками». И многие, как водится, начнут «закипать». Открывать пахнувшие жаром капоты, обнаруживать доселе неизведанное: сжатые как банка «пенного» после незабитого пенальти расширительные бачки. Вот так номер! И кто в этом виноват?

В случае с автомобилем и его бедами виновник всегда один — водитель. Он не убедился, не проверил, не подготовился и не прислушался. Ни к машине, ни к советам окружающих. А ведь говорили, что по весне — чем раньше, тем лучше — «ласточку» надо обслужить. И не только «масла, свечи да фильтры», но и систему охлаждения. И сразу скажем: мыть на «самомойке» радиатор «Керхером» — это не обслуживание, а что-то из другой области.