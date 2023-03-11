Как водители доводят двигатели авто до перегрева, забывая о простой процедуре

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В Россию пришла весна, а значит, совсем скоро на дороги выползут «подснежники», открывающие дачный сезон, и начнут образовываться «багровые» пробки. А чем чреваты серьезные заторы? Массовыми перегревами двигателей, которые, в свою очередь, влекут за собой большие расходы. Однако «закипания» вполне можно избежать, если уделить особое внимание предсезонному обслуживанию системы охлаждения. Что именно нужно сделать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Восьмое марта позади, а значит, градусник постепенно переходит на весенний режим. Потепление запаздывает, но его синоптики дружно обещают уже к концу месяца. Температура подрастет, дорожный трафик усугубится выползшими «подснежниками». И многие, как водится, начнут «закипать». Открывать пахнувшие жаром капоты, обнаруживать доселе неизведанное: сжатые как банка «пенного» после незабитого пенальти расширительные бачки. Вот так номер! И кто в этом виноват?

В случае с автомобилем и его бедами виновник всегда один — водитель. Он не убедился, не проверил, не подготовился и не прислушался. Ни к машине, ни к советам окружающих. А ведь говорили, что по весне — чем раньше, тем лучше — «ласточку» надо обслужить. И не только «масла, свечи да фильтры», но и систему охлаждения. И сразу скажем: мыть на «самомойке» радиатор «Керхером» — это не обслуживание, а что-то из другой области.

Фото: www.infrontautos.co.uk

В качественный и грамотный сервис системы охлаждения ДВС входят: осмотр и диагностика радиаторов с обязательным разбором и поэтапной чисткой, замена антифриза, осмотр всех патрубков и помпы на предмет течей. Кроме того, время от времени необходимо «обновлять» пробку расширительного бачка или аналогичную на радиаторе. О них почему-то многие постоянно забывают.

А ведь пробки выполняют важную функцию: контролируют давление, стравливая «лишние бары» по необходимости. Система перепускных клапанов позволяет замкнутому контуру выдержать сложные испытания, однако она нуждается в точно таком же контроле. Копеечная деталь запросто может стать причиной разрушения и спровоцировать множество трат.

На отечественных машинах и старых иномарках контролирующий давление в системе клапан зачастую размещали не на радиаторе, а на расширительном бачке. Функцию пробка выполняла ту же, но эффект от ее выхода из строя был разный. Например, бачок мог не только лопнуть, но и сжаться как пакет сока, из которого выдавили все до последней капли. В трех случаях из четырех это — вина некачественной или «сдавшейся» пробки. И вердикт всегда один — менять. Причем не экономя, а выбирая самую добротную запчасть. Иначе расходов будет больше.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, антифриз, лайфхак
11 марта 2023
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