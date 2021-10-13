Как за пару минут ликвидировать течь охлаждающей жидкости в авто

По оценкам специалистов в области ремонта автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, достаточно банальна. Это как раз таки нарушение ее герметичности, вызывающее потерю антифриза. Однако те же специалисты утверждают, что герметичность системы охлаждения однозначно следует рассматривать как комплексное понятие. Иначе говоря, она в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов.

В том числе и исправностью различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И коль скоро в них обнаружились дефекты — трещины или, что еще хуже, обрыв фланца, то такую деталь нужно незамедлительно менять. Казалось бы, чего проще, однако для этого в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Надо понимать, что у современных моторов с плотной компоновкой патрубков (фото ниже) их замена может оказаться весьма трудоемким процессом, требующим вмешательства мастера.