Как за пару минут ликвидировать течь охлаждающей жидкости в авто

По оценкам специалистов в области ремонта автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, достаточно банальна. Это как раз таки нарушение ее герметичности, вызывающее потерю антифриза. Однако те же специалисты утверждают, что герметичность системы охлаждения однозначно следует рассматривать как комплексное понятие. Иначе говоря, она в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов.
В том числе и исправностью различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И коль скоро в них обнаружились дефекты — трещины или, что еще хуже, обрыв фланца, то такую деталь нужно незамедлительно менять. Казалось бы, чего проще, однако для этого в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Надо понимать, что у современных моторов с плотной компоновкой патрубков (фото ниже) их замена может оказаться весьма трудоемким процессом, требующим вмешательства мастера.
Между тем, в водительской практике нередко случается так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы! Причем многие водители часто игнорируют первые признаки разгерметизации системы охлаждения. Например, довольно часто, обнаружив снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, владелец машины связывает данный факт с естественным ее испарением. И, понятное дело, начинает доливать антифриз.
Но как долго может продолжаться этот процесс, сказать никто не берется. А вот финал его вполне прогнозируем. Как свидетельствует сервисная практика, в большинстве случаев он заканчивается «срочным» обращением за помощью к автослесарям. И хорошо еще, если до момента обращения движок не успел перегреться. В противном случае мотору может грозить частичная или даже полная переборка со всеми вытекающими финансовыми последствиями.
Но хуже всего ситуация, когда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, патрубка радиатора, происходит непосредственно во время дальнего автопутешествия. Что делать в таком случае, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервисного центра или АЗС еще час-другой ходу?
Выручить в подобных переделках могут только специализированные средства автохимии, именуемые экспресс-герметиками. Составы такого рода относятся к категории контр-аварийных продуктов. Их главная задача — обеспечить быструю герметизацию места протечки антифриза прямо в пути, причем без какой-либо разборки силового агрегата.
Сегодня ассортимент этих препаратов насчитывает около двух десятков позиций. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в основной своей массе они представлены спецжидкостями. Главная особенность каждого такого продукта — наличие в нем полимер-содержащих мелкодисперсных компонентов. Это можно проследить на примере популярного немецкого герметика Kuhler-Dichter от Liqui Moly, уже не раз подтвердившего свою высокую эффективность на практике.
Основу этого средства «скорой техпомощи» составляет комбинация из нескольких уникальных компонентов. В их числе присутствует мелкодисперсная пластиковая крошка, находящаяся в растворе моноэтиленгликоля. Циркулируя вместе с теплоносителем по системе, состав формирует в зоне дефекта стойкую эластичную «затычку», предотвращающую течь антифриза.
Происходит это сразу при перепаде давления и поступлении кислорода в зону дефекта. Именно тогда в препарате начинается реакция полимеризации. Продукты этого процесса быстро и надежно герметизируют трещины в головке блока, а также места повреждений в радиаторе, патрубах или в местах пайки металла.
Эффективность немецкого средства весьма высока. Достаточно отметить, что оно способно залатать отверстия в патрубках диаметром до 4 мм. При использовании герметик заливают в систему охлаждения (на остывшем моторе), затем запускают двигатель и ждут определенное время. Как показал наш опыт применения герметика Kuhler-Dichter, на ликвидацию течи с его помощью уходит от двух до десяти минут. Все зависит от размеров, формы и местонахождения конкретной «дырочки» в системе охлаждения мотора.