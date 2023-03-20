Весенний перезвон: почему машина начинает отчаянно греметь в оттепель

Весна — время, когда машину испокон веков готовят к летним свершениям: одни уже планирует дачный сезон, другие — отпуск в новых для себя регионах и областях. И последних в этом году будет особенно много: выезд за границу сейчас не просто дорог, но еще и таит в себе множество плохо прогнозируемых преград. Значит, будем отдыхать в России, и в этом случае без автомобиля не обойтись. А он захандрил.

Изменились повадки мшины, появились звуки и стуки, проявила себя неконтролируемой работой подвеска и рулевое. Подчас даже кажется, что вообще все вышло из строя. Кто в этом виноват? Вы удивитесь, но «шкодник» тут, зачастую, всего один.

В большинстве случаев подводят сайлентблоки — резинометаллические шарниры, предназначенные для гашения нагрузок. Если вовремя их не заменить, то пострадают уже элементы подвески и ходовой, чей ремонт обойдется куда дороже.