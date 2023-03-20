Весенний перезвон: почему машина начинает отчаянно греметь в оттепель

Весна — время, когда машину испокон веков готовят к летним свершениям: одни уже планирует дачный сезон, другие — отпуск в новых для себя регионах и областях. И последних в этом году будет особенно много: выезд за границу сейчас не просто дорог, но еще и таит в себе множество плохо прогнозируемых преград. Значит, будем отдыхать в России, и в этом случае без автомобиля не обойтись. А он захандрил.
Изменились повадки мшины, появились звуки и стуки, проявила себя неконтролируемой работой подвеска и рулевое. Подчас даже кажется, что вообще все вышло из строя. Кто в этом виноват? Вы удивитесь, но «шкодник» тут, зачастую, всего один.
В большинстве случаев подводят сайлентблоки — резинометаллические шарниры, предназначенные для гашения нагрузок. Если вовремя их не заменить, то пострадают уже элементы подвески и ходовой, чей ремонт обойдется куда дороже.
В автомобиле традиционной конструкции порядка 10 пар сайлентблоков, каждая из которых отвечает за свое «направление» — рычаги, стойки, балки, подрамники, двигатель и КП. Определить, что «сайленты» износились несложно: покачав узел на приподнятом автомобиле, можно увидеть трещины и даже полное отслоение резинового уплотнителя, который, собственно, и несет на себе всю нагрузку, гася последствия русской дороги.
Первым симптомом скорой замены станут характерные стуки, которые чуть позже перерастут в куда более серьезные последствия: рывки при старте говорят о выходе из строя подушек двигателя; повышенные крены — об износе «сайлентов» стоек стабилизатора; выбивающая зубы вибрация — об окончании века «резинок» балки или рычагов; раскачка — туда же. Автомобиль стал заметно хуже поворачивать? «Приехали» сайлентблоки передней подвески.
Конечно, это не приговор, машина может ехать своим ходом. И дело вовсе не в полном отсутствии комфорта, а куда глубже: изношенные сайлентблоки напрямую влияют на управляемость транспортного средства и, как следствие, на безопасность дорожного движения. На скорости может просто не получится совершить маневр или торможение зайдет дальше, чем это предполагает ширина дороги.