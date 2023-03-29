Как шарики силикагеля приговариват многие немецкие автомобили к дорогому ремонту

Фото: Drive2.ru (Gogreen)
Автопром Германии многие автолюбители, и не без оснований, считают лучшим в мире. Но иногда немецкие инженеры предлагают очень спорные и неоднозначные решения. Например, мешочек с силикагелем, который размещают в расширительном бачке системы охлаждения. Такие можно встретить под капотами различных моделей Mercedes-Benz и Volkswagen. О том, как скромный пакетик доставляет огромные проблемы автовладельцу, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Силикагель широко применяют в промышленности и быту. Он препятствует появлению сырости, плесени и ржавчины. Именно поэтому гранулы кладут в коробки с обувью или используют в оконных стеклопакетах для поглощения конденсата. Автопром также не остался в стороне.

Немецкие концерны устанавливают силикагелевые картриджи в расширительные бачки для того, чтобы в системах охлаждения не прогрессировала коррозия. Особенно там, где применяют антифризы G13. Химические соединения, содержащиеся в гранулах, поддерживают массовую долю силикатов в составе «охлаждайки». Это своеобразная подстраховка на случай, если водитель будет редко менять антифриз, и он утратит баланс химических элементов.

Фото: Drive2.ru (Norev)

Но этот самый картридж не вечен. Однажды он рвется и гранулы попадают в систему охлаждения, после чего быстро забивают все узкие места и соты в радиаторах, начинают мешать штатной циркуляции жидкости. Первой отказывает «печка». Например, на Mercedes-Benz GLS ее просто обрубает. В салоне резко становится холодно, а зимой стекла и вовсе замерзают. Если беда дошла до основного радиатора, можно получить перегрев двигателя, который сулит огромные проблемы вплоть до капремонта.

Сложность заключается в том, что при диагностике электроника не выдает никаких ошибок. Но температура-то растет! В итоге ушлые мастера могут «раскрутить» клиента на огромные деньги. Особенно, когда речь идет про «Мерседес». Саму же проблему решают малой кровью: меняют расширительный бачок и антифриз, а также прокачивают систему.

Что касается хозяина, то ему посоветуем учить матчасть. Если на крышке расширительного бачка есть надпись «Mit silikat», значит внутри картридж с гранулами. Его надо просто вытащить и проблем не будет. А еще посоветуем найти проверенный сервис, в котором такую простую работу сделают сразу, а в систему зальют антифриз, в составе которого уже есть силикаты и ингибиторы коррозии.

двигатель, ДВС, ремонт, техническое обслуживание, антифриз
29 марта 2023
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