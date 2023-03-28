Почему весной прошаренные автовладельцы стараются ездить на машине по глубоким лужам

Весна — время, когда у машины могут «вылезать» всевозможные технические болячки. К последним можно отнести последствия от воздействия агрессивных противогололедных реагентов. Зимой, пока холодно, химические реакции, в том числе и окисления металла, протекают замедленно — в силу законов природы. Но с приходом тепла коррозия активизируется. Именно с этим обстоятельством на самом деле связан феномен под общим названием: «ой, как машина за зиму заржавела-то». Не за зиму она заржавела!
За зиму она лишь нахватала на кузов кучу соли. Которая при плюсовых температурах резко начала «жрать» металл, расцветая оранжевыми разводами на краске. Понятно, что когда этот процесс уже активно пошел, «пить боржоми», как говорится, поздно. Но избавить т/с от подобной потенциальной неприятности вполне можно. Для этого следует сбить соль, осевшую на кузове. Ополоснуть его сверху с этой целью можно на любой автомойке. Но этого недостаточно.
Главная коррозионная угроза гнездится на «брюхе» авто. Можно, конечно, заморочиться и отправиться на специализированную мойку днища. Но есть способ проще и бюджетнее.
К счастью, далеко не везде ливневая канализация справляется с отводом воды с проезжей части. В таких местах регулярно образуются внушительные лужи талой воды. А когда при плюсовой погоде на и так уменьшающиеся сугробы еще и льет с неба теплый дождь, настоящие «потопы» возникают повсеместно. Каждая поездка на приличной скорости (с брызгами по сторонам) по такой луже в весеннее время — благо для автомобиля. Бьющие из-под колес потоки воды смывают наслоения «зимней» соли в самых причудливых закоулках днища, избавляя его от коррозийной «нагрузки».
Таким образом, весной прямо таки рекомендуется почаще «прохватывать» по лужам. Соблюдая при этом несколько обязательных правил. Во-первых, не делать этого, если брызги из-под колес машины могут окатить пешехода. Во-вторых, уровень воды в подходящем для подобных процедур «водоеме» не должен доставать до нижней кромки бампера — чтобы его не оторвало волной.
В-третьих, прежде чем производить «мойку днища на скорости», следует предварительно разведать состояние асфальта на дне лужи. И осуществлять задуманное только если водная гладь не скрывает под собой чего-нибудь вроде мощной выбоины в асфальте или открытого канализационного люка.