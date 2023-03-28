Почему весной прошаренные автовладельцы стараются ездить на машине по глубоким лужам

Весна — время, когда у машины могут «вылезать» всевозможные технические болячки. К последним можно отнести последствия от воздействия агрессивных противогололедных реагентов. Зимой, пока холодно, химические реакции, в том числе и окисления металла, протекают замедленно — в силу законов природы. Но с приходом тепла коррозия активизируется. Именно с этим обстоятельством на самом деле связан феномен под общим названием: «ой, как машина за зиму заржавела-то». Не за зиму она заржавела!

За зиму она лишь нахватала на кузов кучу соли. Которая при плюсовых температурах резко начала «жрать» металл, расцветая оранжевыми разводами на краске. Понятно, что когда этот процесс уже активно пошел, «пить боржоми», как говорится, поздно. Но избавить т/с от подобной потенциальной неприятности вполне можно. Для этого следует сбить соль, осевшую на кузове. Ополоснуть его сверху с этой целью можно на любой автомойке. Но этого недостаточно.

Главная коррозионная угроза гнездится на «брюхе» авто. Можно, конечно, заморочиться и отправиться на специализированную мойку днища. Но есть способ проще и бюджетнее.