Как сильно сэкономить на содержании дизельного автомобиля

Если кто не в курсе, Adblue — это система, которая с помощью впрыска раствора мочевины в выпускной тракт дизельного двигателя снижает количество соединений азота в выхлопных газах. А контролирует сей процесс Selective Catalytic Reduction (SCR). Экология — это прекрасно. Но вот только современные устройства очень требовательны к качеству того самого раствора мочевины. Соответственно, автовладельцы вынуждены использовать дорогой «европейский» продукт, а не российские аналоги.

Кроме того, «мочевина» имеет свойство замерзать при температурах ниже −11ºС, что делает систему Adblue бессмысленным и дорогим «довеском» к машине в регионах с холодными зимами.

Но выход есть. В просторечии он называется «отключение Adblue» или «отключение мочевины». Для нейтрализации системы SCR есть два пути. Первый заключается во внедрении в «мозги» машины устройства-обманки, называемого эмулятором Adblue. Оно имитирует показания датчиков, контролирующих содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Тем, кто решит воспользоваться этим методом, следует иметь в виду: устройства китайского происхождения зачастую не надежны, они не защищены от агрессивных воздействий окружающей среды и запрограммированы не на все востребованные режимы работы мотора. Их применение через какое-то время может обернуться «чек энджином» на приборной панели и «аварийным режимом» движка. Хотя ценник, конечно, заманчивый — 10 000—15 000 рублей.