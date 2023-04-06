Как сильно сэкономить на содержании дизельного автомобиля

Если кто не в курсе, Adblue — это система, которая с помощью впрыска раствора мочевины в выпускной тракт дизельного двигателя снижает количество соединений азота в выхлопных газах. А контролирует сей процесс Selective Catalytic Reduction (SCR). Экология — это прекрасно. Но вот только современные устройства очень требовательны к качеству того самого раствора мочевины. Соответственно, автовладельцы вынуждены использовать дорогой «европейский» продукт, а не российские аналоги.
Кроме того, «мочевина» имеет свойство замерзать при температурах ниже −11ºС, что делает систему Adblue бессмысленным и дорогим «довеском» к машине в регионах с холодными зимами.
Но выход есть. В просторечии он называется «отключение Adblue» или «отключение мочевины». Для нейтрализации системы SCR есть два пути. Первый заключается во внедрении в «мозги» машины устройства-обманки, называемого эмулятором Adblue. Оно имитирует показания датчиков, контролирующих содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Тем, кто решит воспользоваться этим методом, следует иметь в виду: устройства китайского происхождения зачастую не надежны, они не защищены от агрессивных воздействий окружающей среды и запрограммированы не на все востребованные режимы работы мотора. Их применение через какое-то время может обернуться «чек энджином» на приборной панели и «аварийным режимом» движка. Хотя ценник, конечно, заманчивый — 10 000—15 000 рублей.
Более качественные и умные эмуляторы европейского и российского происхождения обходятся дороже. Порой за один только аппарат, без учета стоимости работ, просят под 30 000 рублей. Хотя подобные сценарии более характерны для «удаления Adblue» на грузовиках.
Для легковых машин и LCV более оправдан метод перепрошивки «мозгов» мотора с целью снижения его экологического класса до Евро−5 или даже Евро−4. Основная опасность подобного чип-тюнинга кроется в вероятности нарваться на не особо квалифицированного специалиста, который возьмет за свою работу недорого. Услуга же профессионала может обойтись и в 20 000 рублей.
В любом случае стоимость обмана SCR лишь на первый взгляд кажется немаленький. Если задуматься, то экономия от такой операции довольно существенна. Чтобы в этом убедиться достаточно вспомнить, что мочевина даже российского производства идет в рознице по 60—70 рублей за литр. А о ценах на «родной» европейский реагент вообще умолчим, тем более что тратится он куда интенсивнее — по 4—6% от расхода топлива.
В общем, как бы то ни было, затраты на установку эмулятора или на отключение Adblue с помощью чип-тюнинга окупятся достаточно быстро. Главное — выбрать квалифицированного специалиста и, в случае с «обманкой», побороть желание сэкономить, остановившись на надежном устройстве.