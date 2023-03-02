Арабская «весна»: как саудовская нефтегазовая госмонополия может завалить Россию автомобилями

Saudi Aramco — это деньги. Это очень-очень много нефтегазовых денег, выкачанных саудитами из родимой пустыни. До последнего времени арабы спокойно сидели на своем «бабле», скупая акции на биржах, премиальнейшие внедорожники и груды золота для своих многочисленных жен.

Но что-то щелкнуло в головах у шейхов и они зашевелились в нетрадиционных для себя направлениях. Одним из первых реальных «звоночков» стали сообщения о покупке Saudi Aramco американской Valvoline за 2,65 млрд. долларов. А Valvoline — не просто производитель моторного масла, но и один из мировых поставщиков присадок для производства оного.

Приобретение такого актива шейхами — логичный шаг. Двигателю внутреннего сгорания нужно горючее и смазка. Раз ты качаешь из земли сырье для производства и того, и другого, почему бы не заняться производством и топлива, и масла?

Но сейчас саудиты подали заявку на вступление в следующую лигу — в сферу автопрома. На днях Saudi Aramco сообщила о намерении стать акционером компании, формируемой Geely и Renault Group, которая будет заниматься выпуском высокотехнологичных автомобильных силовых агрегатов — ДВС и «гибридов».