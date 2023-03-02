Арабская «весна»: как саудовская нефтегазовая госмонополия может завалить Россию автомобилями

Saudi Aramco — это деньги. Это очень-очень много нефтегазовых денег, выкачанных саудитами из родимой пустыни. До последнего времени арабы спокойно сидели на своем «бабле», скупая акции на биржах, премиальнейшие внедорожники и груды золота для своих многочисленных жен.
Но что-то щелкнуло в головах у шейхов и они зашевелились в нетрадиционных для себя направлениях. Одним из первых реальных «звоночков» стали сообщения о покупке Saudi Aramco американской Valvoline за 2,65 млрд. долларов. А Valvoline — не просто производитель моторного масла, но и один из мировых поставщиков присадок для производства оного.
Приобретение такого актива шейхами — логичный шаг. Двигателю внутреннего сгорания нужно горючее и смазка. Раз ты качаешь из земли сырье для производства и того, и другого, почему бы не заняться производством и топлива, и масла?
Но сейчас саудиты подали заявку на вступление в следующую лигу — в сферу автопрома. На днях Saudi Aramco сообщила о намерении стать акционером компании, формируемой Geely и Renault Group, которая будет заниматься выпуском высокотехнологичных автомобильных силовых агрегатов — ДВС и «гибридов».
Конгломерат объединит 17 заводов и пять научно-исследовательских центров на трех континентах. Планируемый объем выпуска моторов — свыше 5 млн. в год. Компания будет поставлять продукцию в более чем 130 стран. Как это все отразится на России? Скорее всего, самым непосредственным образом. Дело в том, что уже сейчас через страны Персидского залива в РФ идет поток серого импорта авто и запчастей. Но это пока так — «цветочки» и мелочевка.
Заход саудовских денег в СП Geely и Renault означает, что арабы будут совсем не прочь, несмотря ни на какие западные санкции, расширить рынок сбыта своих силовых агрегатов и машин, ими оснащенных, за счет России. Тут уместно вспомнить, что 1 марта во время визита в Пекин Александра Лукашенко были подписаны 16 белорусско-китайских экономических договоров. В том числе и о создании зоны свободной торговли.
Между тем у Geely уже есть «плацдарм» на территории Белоруссии — автосборочное предприятие СЗАО «Белджи». Не удивимся, если через пару лет по дорогам России начнут разъезжать автомобили с арабо-французско-китайскими корнями. Финансов и компетенций у нарождающегося альянса для воплощения этой идеи в жизнь более чем достаточно.