Что делать, если потерял ключ от «секреток» колесных болтов

Напомним, что «секретки» могут быть как штатными, так и купленными в магазине. В первом случае нужная насадка входит в заводской аварийный набор. Но на многих подержанных автомобилях этот набор уже основательно «поюзаный». Там может и «баллонника» не оказаться. Что уж говорить про другие мелочи.

Самый простой выход в этом случае: обзвонить знакомых или кинуть кличь на соответствующем автофоруме. Можно воспользоваться и услугами сторонних лиц. Такие объявления встречаются на крупных маркетплейсах. Обычно мастера заявляют, что работа занимает от 2 до 15 минут, в зависимости от сложности. После нужно раскошелиться на 500 рублей за каждую снятую «секретку». Иные просят и 1500 рублей: все зависит от степени стороннего вмешательства. Например, если владелец хотел решить проблему своими силами, но у него не получилось.

Если уж взялись за дело сами, то необходимо подобрать похожую по размерам насадку на ключ: «торкс» или «звездочку» большого размера. Такие есть в каждом профессиональном наборе инструментов.