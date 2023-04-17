Что делать, если потерял ключ от «секреток» колесных болтов

Напомним, что «секретки» могут быть как штатными, так и купленными в магазине. В первом случае нужная насадка входит в заводской аварийный набор. Но на многих подержанных автомобилях этот набор уже основательно «поюзаный». Там может и «баллонника» не оказаться. Что уж говорить про другие мелочи.
Самый простой выход в этом случае: обзвонить знакомых или кинуть кличь на соответствующем автофоруме. Можно воспользоваться и услугами сторонних лиц. Такие объявления встречаются на крупных маркетплейсах. Обычно мастера заявляют, что работа занимает от 2 до 15 минут, в зависимости от сложности. После нужно раскошелиться на 500 рублей за каждую снятую «секретку». Иные просят и 1500 рублей: все зависит от степени стороннего вмешательства. Например, если владелец хотел решить проблему своими силами, но у него не получилось.
Если уж взялись за дело сами, то необходимо подобрать похожую по размерам насадку на ключ: «торкс» или «звездочку» большого размера. Такие есть в каждом профессиональном наборе инструментов.
Чтобы работать было проще, для начала посильнее протяните остальные болты. Так открутить злосчастный крепеж будет легче. К сожалению, это не поможет, если осенью шиномонтажники хорошенько затянули все детали. А за зиму они еще и прикипели. Некоторые рулевые в этом случае берутся за зубило и молоток. Не стоит этого делать, ведь можно сильно отбить посадочное отверстие диска (последствия видны на главном фото) и новый болт станет в нем «ходить». То есть такое колесо использовать небезопасно. Кстати, некоторые сервисмены предлагают отрезать «литье» от ступицы болгаркой. В обоих случаях итог один — автомобильная «обувь» отправляется на помойку.
Гораздо более гуманный метод — высверливание. Для этого нужна дрель и сверла разных диаметров, которые подбирают по размеру. Сверлим точно в центр, чтобы головка «секретки» отвалилась, и «баллон» можно было снять. Либо используем специальный экстрактор (сверло с крепежом под вороток). С его помощью быстро и эффективно удаляют болт, не повредит резьбу ступицы.