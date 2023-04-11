Почему российские автовладельцы стали массово отказываться от использования подкрылков

Долгое время ни одно из химических средств для обработки автомобилей не могло заменить подкрылки, бережно защищающих колесные арки от появления коррозии. Ведь, как ни крути, а специальные покрытия со временем разрушаются — скажем «спасибо» грязи и слякоти, пескострую и влаге, обилию соли и дорожным реагентам. То ли дело локеры, способные предостеречь внутреннюю поверхность арок от внешних раздражителей. Правда, и тут не без нюансов.

С учетом того, что сервисмены не очень-то любят возиться с установкой подобных «приблуд», прикручивают они их, как правило, на скорую руку, дабы поскорее освободиться для занятий более дорогостоящими процедурами. Нередко мастера крепят подкрылки к кузову с помощью саморезов, провоцируя преждевременную коррозию металла. Впрочем, и автовладельцы, решившие самостоятельно инсталлировать полимерный локер в арку, часто совершают подобные ошибки. В итоге получается, что аксессуар не защищает, а наоборот — ускоряет появление ржавчины.