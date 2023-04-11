Почему российские автовладельцы стали массово отказываться от использования подкрылков

Долгое время ни одно из химических средств для обработки автомобилей не могло заменить подкрылки, бережно защищающих колесные арки от появления коррозии. Ведь, как ни крути, а специальные покрытия со временем разрушаются — скажем «спасибо» грязи и слякоти, пескострую и влаге, обилию соли и дорожным реагентам. То ли дело локеры, способные предостеречь внутреннюю поверхность арок от внешних раздражителей. Правда, и тут не без нюансов.
С учетом того, что сервисмены не очень-то любят возиться с установкой подобных «приблуд», прикручивают они их, как правило, на скорую руку, дабы поскорее освободиться для занятий более дорогостоящими процедурами. Нередко мастера крепят подкрылки к кузову с помощью саморезов, провоцируя преждевременную коррозию металла. Впрочем, и автовладельцы, решившие самостоятельно инсталлировать полимерный локер в арку, часто совершают подобные ошибки. В итоге получается, что аксессуар не защищает, а наоборот — ускоряет появление ржавчины.
Между тем, для ленивых и не способных новейшие технологии явили миру «жидкие» подкрылки. Нечто похожее активно используют и автопроизводители, и тюнингеры. Речь идет о специальных резино-битумных субстанциях, которые наносятся на поверхность несколькими слоями, образуя плотный резиноподобный состав. Мало того, что подобная обработка отлично защищает кузов от очагов коррозии, включая мелкие и скрытые полости, так еще и служит дополнительной шумоизоляцией.
Акустический комфорт с таким «коктейлем» улучшается в разы, нивелируя звуки от покрышек, камней, снега и песка. Согласно ряду комплексных испытаний, после нанесения «жидких» автолокеров уровень внешних шумов порой снижается на 50%. Профессиональная обработка обойдется автовладельцу минимум в 10 000 рублей. Все зависит от производителя чудо-состава и модели самого транспортного средства.
Однако следует помнить, что немаловажным фактором тут является показатель долговечности нанесенного покрытия, поэтому о ресурсе каждого из них следует отдельно уточнять у профильных специалистов. И, кстати сказать, далеко не все эксперты рекомендуют делать автомобилю антикоррозийную обработку. Причин тому — несколько: подробнее о них можно узнать здесь.