Как автовладельцы по собственной глупости портят двери своих машин

Безусловно, повредить дверцу в машине легко и просто, банально угодив в ДТП. Однако речь пойдет не об аварийных ситуациях, а о безрассудных поступках и оплошностях водителей, по глупому стечению обстоятельств провоцирующих преждевременный износ автомобильных дверей.

Начнем, пожалуй, с самого безобидного. Во всяком случае, так кажется водителю и пассажирам, не брезгующим хлопать дверями. Между тем, от постоянного захлопывания довольно быстро приходят в негодность петли и замки, которые с каждым резким ударом расшатываются, сокращая собственный ресурс. Не зря же ряд автопроизводителей стал устанавливать в свои модели автоматические доводчики, которые русский человек воспринимает лишь как очередное проявление «понтов». Отнюдь. Самостоятельно всасывающиеся в проем двери продлевают срок службы ее механизмов. Тем, у кого подобной опции нет, следует не стесняться в проявлениях нежности к своему «железному коню».

Еще один, казалось бы, абсурдный способ побыстрее уничтожить дверь в автомобиле заключается в ее открывании до самого упора. Настежь отворенная дверца сильно перегружает петли, вызывая люфт и последующую разболтанность.