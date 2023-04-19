Как автовладельцы по собственной глупости портят двери своих машин

Безусловно, повредить дверцу в машине легко и просто, банально угодив в ДТП. Однако речь пойдет не об аварийных ситуациях, а о безрассудных поступках и оплошностях водителей, по глупому стечению обстоятельств провоцирующих преждевременный износ автомобильных дверей.
Начнем, пожалуй, с самого безобидного. Во всяком случае, так кажется водителю и пассажирам, не брезгующим хлопать дверями. Между тем, от постоянного захлопывания довольно быстро приходят в негодность петли и замки, которые с каждым резким ударом расшатываются, сокращая собственный ресурс. Не зря же ряд автопроизводителей стал устанавливать в свои модели автоматические доводчики, которые русский человек воспринимает лишь как очередное проявление «понтов». Отнюдь. Самостоятельно всасывающиеся в проем двери продлевают срок службы ее механизмов. Тем, у кого подобной опции нет, следует не стесняться в проявлениях нежности к своему «железному коню».
Еще один, казалось бы, абсурдный способ побыстрее уничтожить дверь в автомобиле заключается в ее открывании до самого упора. Настежь отворенная дверца сильно перегружает петли, вызывая люфт и последующую разболтанность.
Впрочем, куда хуже, когда шофер и его спутники облокачиваются на двери. Иногда подобное происходит непреднамеренно — при посадке и высадке, когда человек всей массой опирается на открытую дверцу, ее рукоять или внутреннюю панель. Мы уже не говорим о привычке некоторых водителей поболтать с кем-либо во время стоянки, облокотившись на верхнюю рамку распахнутой двери. Не нужно быть инженером или техническим экспертом, чтобы понимать: от подобной нагрузки рано или поздно «врата» начнут скрипеть и попросту провиснут.
Нелишним будет добавить, что часто автовладельцы открывают свои авто в спешке, царапая ключами внутреннюю полость дверной ручки, которая со временем «облазит», а потом и ржавеет. Наконец, нередко двери в машине гробят неопытные пассажиры, открывая их после остановки во дворе, где рядом припаркован другой автомобиль. Не рассчитав расстояние, а то и просто по привычке распахивать дверцу до упора, бьют ею соседнее авто. Аналогичная ситуация и с высокими бордюрами, столь часто «украшающими» придомовую территорию.
Кстати, а знаете ли вы, для чего в салоне автомобиля установлена потолочная ручка слева от водителя? Вы удивитесь, но у этой рукоятки есть сразу несколько полезных особенностей: подробнее — здесь.