5 машин с коробками передач, которые обязательно нужно прогревать даже летом

Кратко напомним, что «автомат» или вариатор нельзя прогреть, пока транспортное средство стоит — это делают в движении, на небольшой скорости. Достаточно проехать около пяти-десяти минут, и тогда масло равномерно распределится по всей системе: оно достигнет штатных температур и после будет способно эффективно выполнять свои функции. А если игнорировать такие телодвижения, то даже весной можно получить повышенный износ деталей.

Например, у Range Rover Sport первого поколения шестиступенчатый «автомат» производства ZF конструктивно оказался очень нежным, поэтому за ним надо пристально следить. Частые пробуксовки фрикционов в дачных пробках приводят к быстрой деградации смазки. Итог — износ гидротрансформатора, втулок масляного насоса, соленоидов, да и самого гидроблока. А еще электроника крайне чувствительна к температуре лубриканта, так что «разогрев» трансмиссии обязателен даже в теплое время года.

Тем же рискам подвержена трансмиссия BMW X5 в кузове E70 (второе поколение) — у этого кроссовера точно такой же узел. Хотя с ним дела обстоят чуть хуже: помимо прочего, возможны и течи из поддона картера.