5 машин с коробками передач, которые обязательно нужно прогревать даже летом

Кратко напомним, что «автомат» или вариатор нельзя прогреть, пока транспортное средство стоит — это делают в движении, на небольшой скорости. Достаточно проехать около пяти-десяти минут, и тогда масло равномерно распределится по всей системе: оно достигнет штатных температур и после будет способно эффективно выполнять свои функции. А если игнорировать такие телодвижения, то даже весной можно получить повышенный износ деталей.
Например, у Range Rover Sport первого поколения шестиступенчатый «автомат» производства ZF конструктивно оказался очень нежным, поэтому за ним надо пристально следить. Частые пробуксовки фрикционов в дачных пробках приводят к быстрой деградации смазки. Итог — износ гидротрансформатора, втулок масляного насоса, соленоидов, да и самого гидроблока. А еще электроника крайне чувствительна к температуре лубриканта, так что «разогрев» трансмиссии обязателен даже в теплое время года.
Тем же рискам подвержена трансмиссия BMW X5 в кузове E70 (второе поколение) — у этого кроссовера точно такой же узел. Хотя с ним дела обстоят чуть хуже: помимо прочего, возможны и течи из поддона картера.
Не будем забывать и о том, что смазка охлаждает дорогой агрегат. И это еще один повод как можно быстрее довести ее до рабочего состояния. Ведь в некоторых конструкциях блок мехатроника находится внутри коробки и довольно быстро «поджаривается» — обычно это приводит к толчкам при переключениях. Подобным славится, в частности, «четвертый» Land Rover Discovery.
Следить нужно и за машинами с вариаторами, ведь при производстве CVT применяют множество материалов: сталь, алюминий, резину, пластик. И у всех свои оптимальные температурные диапазоны. «Встряска» необходима и рабочей жидкости: если у нее низкая вязкость, то растет нагрузка на привод насоса, и он нагнетает лишнее давление в системе. Так можно приговорить к замене резиновые уплотнители и клапаны гидроблока.
Если говорить о конкретных моделях, то тут в зоне риска Nissan X-Trail второго поколения и Mitsubishi Outlander. А вообще совет внимательнее относиться к трансмиссиям актуален абсолютно для всех автовладельцев, желающих, чтобы их авто прослужили как можно дольше.