Зачем опытные водители всегда возят с собой женские тампоны

Нет границ народной смекалке, когда ситуация доходит до точки кипения: русский шофер из подручных средств способен собрать не только карбюратор, но и коробку передач восьмиступенчатую. А опытный — с «овердрайвом» и делителем. Но акцент, как ни крути, на «подручных средствах».
Дендрофекальное строительство у нас в крови, но даже для каши нужен топор. Красивый ящик с дорогим инструментом, сложными съемниками и другим качественным инвентарем, как правило, лежит дома. В дороге же принято использовать универсальные предметы: ключ на 10, отвертка шлицевая, пассатижи, изолента. И женский тампон.
Во-первых, тампон — верное, простое и эффективное медицинское средство. Он стерильный, так что и кровь из носа остановить, и порез хлоргексидином обработать, и на разболевшийся зуб компресс наложить.
Во-вторых, предмет женской гигиены, состоящий из ваты, поможет быстро и технично разжечь костер. Искру в машине всегда найдешь, а вот розжиг, способный прихватить сырые ветки да в момент особой нужды — никогда. Сколько сотен тысяч жизней спас простой костерок — обогреет, просушит и способность мыслить вернет.
Третье важное свойство тампона — фильтрация. Процедив через него воду, можно смело заливать ее хоть в омывайку, хоть в систему охлаждения. Крупных фракций песка и взвеси, ила и прочих обязательных «прелестей» придорожного водоема в жидкости уже не будет. А мелкие на ход не влияют. Коль пошла такая «пьянка», надо выбираться из сложной ситуации, а не строить из себя недотрогу.
Но главное и самое важное «умение» пачки обыкновенных, даже дешевых тампонов — быть надежным хранителем заначки, отпугивая мужиков. Так сложилось, что сверток ваты с ниткой наводит ужас на всякую особь сильного пола, параллельно вызывая ворох глупых шуток и столь же неуверенных смешков.
Опытные водители это прекрасно знают, поэтому заначку «на черный день» держат не в документах или в кармане, а именно в упаковке тампонов. Пара свернутых «пятерок» там умещается без видимых изменений, а трогать «это» никто из пассажиров, званных и не очень, не станет. Постесняется или побрезгует — не столь важно, но вот то, что не будет — факт.