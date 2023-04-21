Зачем опытные водители всегда возят с собой женские тампоны

Нет границ народной смекалке, когда ситуация доходит до точки кипения: русский шофер из подручных средств способен собрать не только карбюратор, но и коробку передач восьмиступенчатую. А опытный — с «овердрайвом» и делителем. Но акцент, как ни крути, на «подручных средствах».

Дендрофекальное строительство у нас в крови, но даже для каши нужен топор. Красивый ящик с дорогим инструментом, сложными съемниками и другим качественным инвентарем, как правило, лежит дома. В дороге же принято использовать универсальные предметы: ключ на 10, отвертка шлицевая, пассатижи, изолента. И женский тампон.

Во-первых, тампон — верное, простое и эффективное медицинское средство. Он стерильный, так что и кровь из носа остановить, и порез хлоргексидином обработать, и на разболевшийся зуб компресс наложить.