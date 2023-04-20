Почему весной особенно полезна езда на высоких оборотах

Зима накладывает на мотор свой отпечаток. Холодные пуски, толкание в пробках, да и в целом медленный стиль движения служат причинами появления ряда проблем. Например, снижается производительность маслонасоса, да и различные детали кривошипно-шатунного механизма испытывают повышенные нагрузки.
В худшем случае это приводит к истончению антифрикционного слоя на вкладышах коленвала. А неправильно подобранная смазка стимулирует появление задиров на стенках цилиндров, а также ведет к постепенному закупориванию масляных каналов. Медленно, но верно это доводит агрегат до масляного голодания, что чревато капремонтом.
Не будем забывать и про топливную систему. На форсунках и свечах за зиму образуется нагар. Особенно, если на горючем экономили. А еще грязь может оседать на сетке топливного насоса в баке. Вот автомобиль и начинает «кашлять».
Поэтому, как только за городом появился сухой асфальт, стоит выехать на трассу и «прожарить» машину. То есть поехать на высоких оборотах (о методике поговорим ниже). Так температура в силовом агрегате повышается, за счет чего выжигается нагар в камерах сгорания, очищаются свечи.
Если «железный конь» с системой наддува, то подобные прохваты обязательны. Дело в том, что перепускной клапан «улитки» не работает во всем диапазоне, если регулярно толкаться в пробках, и теряет подвижность.
Алгоритм действий простой. Отправляемся на загородное шоссе и держим обороты коленвала в районе 3000—5000 об/мин. Едем так минут 30—40. Если у вас «автомат», вариатор или «робот», то переводим трансмиссию в ручной режим. Это не даст «коробке» переключаться вверх. Уверены, что результат порадует, так как такая поездка удалит весь конденсат из топливного бака и воду из выхлопной системы. А ведь жидкости за холодные месяцы там скапливается немало.
Не забывайте, что «роса» может появиться и в поддоне картера двигателя. Это бывает, если зимой ездить на короткие расстояния, когда он не успевает прогреться. Так конденсат смешивается с маслом, что снижает его защитные свойства. «Прожарка» решает проблему. И, конечно же, очищаются масляные каналы и свечи. Да и на форсунках отложений становится меньше. Так что смело жмите газ в пол. Асфальт уже сухой. И проводите эту процедуру каждые 4000—5000 км. Движок только спасибо скажет.