Почему весной особенно полезна езда на высоких оборотах

Зима накладывает на мотор свой отпечаток. Холодные пуски, толкание в пробках, да и в целом медленный стиль движения служат причинами появления ряда проблем. Например, снижается производительность маслонасоса, да и различные детали кривошипно-шатунного механизма испытывают повышенные нагрузки.

В худшем случае это приводит к истончению антифрикционного слоя на вкладышах коленвала. А неправильно подобранная смазка стимулирует появление задиров на стенках цилиндров, а также ведет к постепенному закупориванию масляных каналов. Медленно, но верно это доводит агрегат до масляного голодания, что чревато капремонтом.

Не будем забывать и про топливную систему. На форсунках и свечах за зиму образуется нагар. Особенно, если на горючем экономили. А еще грязь может оседать на сетке топливного насоса в баке. Вот автомобиль и начинает «кашлять».

Поэтому, как только за городом появился сухой асфальт, стоит выехать на трассу и «прожарить» машину. То есть поехать на высоких оборотах (о методике поговорим ниже). Так температура в силовом агрегате повышается, за счет чего выжигается нагар в камерах сгорания, очищаются свечи.