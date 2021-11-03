Зачем профессиональные водители зимой возят с собой пачку женских прокладок

Не только таксисты и дальнобойщики вынуждены подолгу находиться за рулем. Многие автомобилисты, например, ежедневно вынуждены проводить по несколько часов в дороге на работу и обратно. Зимой сидеть в теплом салоне машины куда комфортней, чем, скажем, мерзнуть на остановке самого общественного транспорта в мире в ожидании момента, когда соизволит прибыть неторопливый электробус…
Но езда в уютном авто также может доставлять дискомфорт. Скажем, тем обстоятельством, что на ногах у нас зимой надета теплая обувь. В прогретом салоне машины в ней быстро становится жарко. И ноги, пардон, начинают неумолимо потеть. Все бы ничего, но кому-то с потными и «ароматными» ногами потом приходится общаться с клиентами или начальством, а кто-то бывает вынужден, выйдя из авто, длительное время находиться в мокрой изнутри обуви на морозе и мучиться из-за леденеющих пальцев в ботинках — мало ли у кого какая работа. Да и в принципе неприятно весь день провести в мокрой обуви. Так и до грибковых инфекций легко доездиться…
Большинство автовладельцев не представляют, как избежать или справиться с подобной ситуацией и мирятся с влажными неприятностями «в нижних регионах». Лишь некоторые доходят до применения запасных чистых носков. Но это, как правило, удел лишь самых-самых перфекционистов, либо беспомощных жертв корпоративной дисциплины. А на самом деле решение проблемы уже давно известно.
Оно используется, в частности, водителями грузовиков, развозящих товары по торговым точкам города. Они проводят весь день за рулем и при этом часто выходят из машины на мороз, чтобы передать товар магазину. То есть, в отличии от тех же дальнобойщиков, не могут себе позволить, будучи за рулем, «перелезть» из теплой зимней обуви в домашние тапочки.
Так вот, чтобы ноги были сухими, даже если в салоне жарит «печка», достаточно вместо стелек (или вместе со стельками) вставить в каждый ботинок по женской гигиенической прокладке — впитывающей стороной к подошве ноги. Сухость ног в течении дня гарантирована! Именно для таких случаев опытные водители держат в бардачке авто пачку женских прокладок.