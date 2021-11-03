Зачем профессиональные водители зимой возят с собой пачку женских прокладок

Не только таксисты и дальнобойщики вынуждены подолгу находиться за рулем. Многие автомобилисты, например, ежедневно вынуждены проводить по несколько часов в дороге на работу и обратно. Зимой сидеть в теплом салоне машины куда комфортней, чем, скажем, мерзнуть на остановке самого общественного транспорта в мире в ожидании момента, когда соизволит прибыть неторопливый электробус…

Но езда в уютном авто также может доставлять дискомфорт. Скажем, тем обстоятельством, что на ногах у нас зимой надета теплая обувь. В прогретом салоне машины в ней быстро становится жарко. И ноги, пардон, начинают неумолимо потеть. Все бы ничего, но кому-то с потными и «ароматными» ногами потом приходится общаться с клиентами или начальством, а кто-то бывает вынужден, выйдя из авто, длительное время находиться в мокрой изнутри обуви на морозе и мучиться из-за леденеющих пальцев в ботинках — мало ли у кого какая работа. Да и в принципе неприятно весь день провести в мокрой обуви. Так и до грибковых инфекций легко доездиться…