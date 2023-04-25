О каких неисправностях может рассказать нагар в выхлопной трубе

Если двигатель исправен, то в трубе будет минимальное количество налета. А вот если черного шлака становится много — это должно насторожить. Обычно вместе с ним появляются и другие симптомы, такие, например, как «прострелы» из глушителя или чрезмерная дымность. А еще может быть затрудненный пуск мотора и повышенный расход топлива.Причин «черноты» фактически две: попадание в систему выпуска моторного масла или несгоревшего топлива. Они и образуют отложения. Однако чаще всего встречается сочетание этих двух бед.

Если вдруг заметили, что нагар появился резко, а из глушителя слышатся посторонние звуки, значит есть проблема в системе питания. Может быть виноват «бодяжный» бензин. Тогда достаточно заправиться на проверенной АЗС и залить в бак чистящую присадку, чтобы симптомы исчезли. Это спасет от затрат на диагностику и замену свечей зажигания. Тут вспомним, что на многих машинах, где мотор размещен продольно или он оппозитный, простая замена расходников стоит очень дорого.