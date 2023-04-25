Зачем бывалые водители возят с собой дырявый полиэтиленовый пакет

Дороги, конечно, у нас строятся сумасшедшими темпами, тысячами километров в год, однако по старой доброй привычке каждую весну вместе со снегом сходит и асфальт. В итоге — с ямки на ямку, как с тучки на тучку, шире шаг. Ни один самый закаленный крепеж не выдержит. А тут — китайский сырец, который ребенок пластиковым совочком сломать сможет. Поди найди сегодня на рынке или в магазине качественную шпильку! Разве что оригинал за мешок денег, да и тот — подделка. Естественно, резьба «тянется», соединение расшатывается, а прослабленной гайке свойственно покидать положенное место. Хорошо, если увидел вовремя — можно подтянуть.

Но часто так случается, что тянуть уже некуда — надо менять. Вообще не держит. А магазин, как назло, в ближайшем селе верстах в 50 прямо по карте. А по дороге — конечно, дальше. Тут-то и пригодится дедовский метод с пакетом: любой кусок полиэтилена, будь-то отрез пленки или просто магазинный «кулек», сможет заменить фиксатор резьбы. Причем весьма продуктивно и без последствий.

Наматываем на шпильку тот самый «пакетик п/э» — не переусердствуем, но и не экономим материал. Далее, придерживая пластик, чтобы не выскользнул, тянем гайку ключом. Кстати, пакет используют именно из-за уголков — так проще зафиксировать и предупредить «схождение с орбиты». Не бог весть какое уплотнение, но на безрыбье и рак — рыба. Такое решение позволит доехать до СТО, а после — спокойно и без болгарки разобрать конструкцию, дабы заменить изношенные детали на новые.

Нас так просто не возьмешь, привычка бороться у нас в крови!