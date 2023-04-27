Зачем некоторые водители спиливают клеммы аккумулятора

Клеммы стартерных батарей современных автомобилей делают из свинца отнюдь не из прихоти или традиции. Этот легкоплавкий металл в данном случае играет роль своего рода предохранителя на случай возникновения совсем уж мощных токов. Свинцовая клемма при этом просто расплавится от перегрева, исключив печально-огнеопасные последствия для всего транспортного средства. Но такое свойство материала «рогов» в некоторых случаях может сыграть неприятную шутку с владельцем.

Особенно вероятен подобный сценарий для автомобилей с АКБ повышенной мощности, которыми частенько укомплектованы серьезные внедорожники и крупные кроссоверы с бензиновыми двигателями большого объема или мощными дизелями. Для их пуска и питания многочисленных бортовых потребителей электричества нужен аккумулятор помощнее.

Бывает, что со временем из-за езды по серьезным неровностям гайка клеммы того или иного провода, подключенного к батарее, разбалтывается и ослабевает. Электрический контакт ухудшается, приводя к местному росту сопротивления в цепи. Соединение начинает греться. Порой настолько сильно, что из-за этого оплавляется клемма аккумулятора.