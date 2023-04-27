Зачем некоторые водители спиливают клеммы аккумулятора

Клеммы стартерных батарей современных автомобилей делают из свинца отнюдь не из прихоти или традиции. Этот легкоплавкий металл в данном случае играет роль своего рода предохранителя на случай возникновения совсем уж мощных токов. Свинцовая клемма при этом просто расплавится от перегрева, исключив печально-огнеопасные последствия для всего транспортного средства. Но такое свойство материала «рогов» в некоторых случаях может сыграть неприятную шутку с владельцем.
Особенно вероятен подобный сценарий для автомобилей с АКБ повышенной мощности, которыми частенько укомплектованы серьезные внедорожники и крупные кроссоверы с бензиновыми двигателями большого объема или мощными дизелями. Для их пуска и питания многочисленных бортовых потребителей электричества нужен аккумулятор помощнее.
Бывает, что со временем из-за езды по серьезным неровностям гайка клеммы того или иного провода, подключенного к батарее, разбалтывается и ослабевает. Электрический контакт ухудшается, приводя к местному росту сопротивления в цепи. Соединение начинает греться. Порой настолько сильно, что из-за этого оплавляется клемма аккумулятора.
Аналогичный эффект порой наблюдается в случае, когда у электросети авто «плохая масса» — минусовой провод от батареи имеет недостаточно плотный контакт с корпусом автомобиля. Из-за этого, сколь бы странным это ни показалось, иной раз плавится плюсовая клемма «аккума». Если он еще вполне живой, то существует прямой резон вернуть его в строй, отреставрировав испорченную клемму.
Но для начала придется удалить старую — чтобы получить ровную плоскую площадку, на которой будет создана новая. Спилив испорченный комок свинца, вооружаемся мощным паяльником и покрываем место спила слоем оловянного припоя. Далее находим короткую металлическую трубку длиной как будущая клемма или чуть больше. Ее внутренний диаметр должен совпадать с диаметром восстанавливаемого свинцового «столбика». Смачиваем ее изнутри водой и обсыпаем гигиеническим тальком так, чтобы этот порошок как можно плотнее покрыл металл.
Теперь берем старую металлическую консервную банку и плавим в ней немного свинца — например, с помощью портативной газовой горелки. Приставляем (с помощью пассатижей) трубку с тальком точно к покрытому оловом «пеньку» и заливаем в нее свинец до высоты старой клеммы. Даем металлу застыть и снимаем трубку. Тальк нам был нужен для того, чтобы она не приварилась к свинцу новой клеммы. Вуаля: аккумулятор восстановлен.