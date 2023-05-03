Копеечные детали в подвеске, которые вызывают немало серьезных проблем

Кратко напомним, что опасные вибрации могут возникать, скажем, при износе опор двигателя или коробки передач, когда «подушки» уже не в состоянии эффективно гасить колебания от работающего силового агрегата. А еще могут быть виноваты подклинивающие суппорты, «уставшие» покрышки и «восьмерка» на одном или нескольких колесных дисках. В подвеске сразу смотрят на так называемые внутренние ШРУСы. Их сильный люфт тоже вызывает дерготню при движении. В общем, уже и так понятно, что работы по устранению всех перечисленных выше неисправностей обойдутся в очень приличные деньги. Но даже после такого капитального вмешательства проблема не решается! Давайте искать, куда «копать» дальше.

Уже упомянутые ШРУСы очень нуждаются в хорошей смазке. Даже новые. Что уж говорить о тех, что проработали не один год. Старение лубриканта или его утечка из пыльника и вызывает эффект тряски. Так что на масло не надо жалеть денег. Тем более, что стоит оно недорого. И, конечно, необходимо следить за состоянием копеечных резиновых пыльников. Простой порез или трещина могут вызвать преждевременный износ целого ряда дорогих узлов.