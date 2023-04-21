Без антикора и подкрылков: как по-настоящему защитить машину от ржавчины

Как себе представляют процесс антикоррозийной защиты машины большинство автовладельцев? Специально обученные дядьки загоняют ее на подъемник, смывают струями воды под высоким давлением всю грязюку с днища, а потом обливают его антикоррозийным составом. Иногда к этой процедуре добавляется еще и установка в колесных арках пластиковых защитных подкрылков — чтобы летящие из-под колес камешки и песок не повреждали лакокрасочное покрытие кузова. Ведь каждый скол — будущий очаг коррозии.

Впрочем, в последнее время подкрылки используют лишь самые олдскульные водители. Большинство ограничивается нанесением защитного слоя «противоударной» мастики. Между тем, мало кто из автовладельцев знает, что если ржавчина уже завелась на кузове, то заливать ее антикором — дело не особо эффективное. Многие типы антикоррозийных составов лишь покрывают ржавчину сверху. После этого процесс разрушения металла не останавливается. Просто он становится незаметен для успокоенного хозяина авто. Но в один прекрасный момент последний обнаруживает сквозные дыры в кузове.

По-хорошему, перед антикоррозийной обработкой машины следует ликвидировать всю ржавчину. Но этим мало кто занимается на практике. Кроме того, даже самый хороший антикоррозийный состав не вечен. Защитный слой, создаваемый некоторыми из них, со временем трескается. А другие под воздействием силы тяжести и «пескоструя» из-под колес потихоньку «стекают» с обработанных поверхностей, оставляя их без защиты.