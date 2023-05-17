Зачем опытные водители каждый год покупают обычную парафиновую свечу

Майские праздники прошли, первый выезд на дачу/речку/шашлыки совершили практически все автовладельцы. И тут же столкнулись с классической весенней проблемой: на капоте, решетке радиатора и фарах — целое кладбище насекомых. Естественно, за пару дней это «счастье» намертво прикипело и никакая «жижа» уже не берет. Краска сдюжит, а вот хром и пластик — не факт.
На мойке предложат оттереть всю эту грязь растворителем, а сам водитель, если уж дойдут руки, будет тереть обычной тряпкой. Надо ли объяснять, чем закончится и тот, и другой вариант? От «уайт-спирита» хром начнет слезать, а фары помутнеют. А старая добрая ветошь нанесет массу царапин, которые в итоге так же приведут к необходимости замены детали. Ну что, новая решетка радиатора за пару десятков тысяч рублей или фокусы с «антихромом»? Есть метод куда проще!
Все переднее оперение — фары, бампер, решетку, а так же пластиковые «лопухи» зеркал заднего вида можно покрыть обычным парафином. Не надо свечку даже зажигать: натереть нужные элементы, а потом просто располировать мягкой тряпкой. В результате на поверхности образуется тонкий защитный слой, который, во первых, позволит грязи быстрее скатываться. А во вторых, смоется вместе со всеми насекомыми на первой же мойке под высоким давлением.
Операция на самом деле простая и быстрая, да и свечки остается немало, так что применим парафин и на других направлениях. Хороший вариант — фиксаторы дверей, которые от времени начинают поскрипывать. Разбирать ничего не нужно, следует лишь нанести свечу толстым слоем на пластик, а потом несколько раз открыть и закрыть дверь. Работать будет намного лучше, мягче и, главное, без посторонних звуков. Хотите чистое заднее стекло и зеркала заднего вида? Нанесите парафин и располируйте! Вода и грязь будет скатываться, не задерживаясь на поверхности, а покрытие прослужит долго.
Применений для свечки в машине множество, но актуальность каждого (как, впрочем, и сложность) оценивает сам водитель. Смысл, впрочем, у всех один: гораздо проще и дешевле — сохранить то, что уже есть, чем потом бегать по магазинам и разборкам в поисках нового или не столь потрепанного подержанного.
Санкции, нарушение логистики и прочие тектонические сдвиги здорово «аукнулись» автомобильному рынку — некоторые запчасти просто не найти. Так что к имеющимся сейчас стоит относиться максимально бережно. Они просто обязаны «еще походить».