Зачем опытные водители каждый год покупают обычную парафиновую свечу

Майские праздники прошли, первый выезд на дачу/речку/шашлыки совершили практически все автовладельцы. И тут же столкнулись с классической весенней проблемой: на капоте, решетке радиатора и фарах — целое кладбище насекомых. Естественно, за пару дней это «счастье» намертво прикипело и никакая «жижа» уже не берет. Краска сдюжит, а вот хром и пластик — не факт.

На мойке предложат оттереть всю эту грязь растворителем, а сам водитель, если уж дойдут руки, будет тереть обычной тряпкой. Надо ли объяснять, чем закончится и тот, и другой вариант? От «уайт-спирита» хром начнет слезать, а фары помутнеют. А старая добрая ветошь нанесет массу царапин, которые в итоге так же приведут к необходимости замены детали. Ну что, новая решетка радиатора за пару десятков тысяч рублей или фокусы с «антихромом»? Есть метод куда проще!

Все переднее оперение — фары, бампер, решетку, а так же пластиковые «лопухи» зеркал заднего вида можно покрыть обычным парафином. Не надо свечку даже зажигать: натереть нужные элементы, а потом просто располировать мягкой тряпкой. В результате на поверхности образуется тонкий защитный слой, который, во первых, позволит грязи быстрее скатываться. А во вторых, смоется вместе со всеми насекомыми на первой же мойке под высоким давлением.