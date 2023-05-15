Зачем некоторые водители втыкают шприц в сидение автомобиля

Раньше рукастые мужики занимались тем, что шприцевали шкворни или крестовины карданного вала. Все это были рутинные процедуры, которые никого не удивляли. Теперь же все больше граждан начали возить в салоне или багажнике обычные медицинские шприцы. Как показала практика, они оказываются очень полезными.

Скажем, с их помощью можно откачать тормозную жидкость из бачка, если по каким-то причинам ее перелили. Таким же образом возможно слить горючее из бака. Напомним, эта процедура называется «отсасывание». Только в этом случае сам шприц должен быть довольно крупный. Подойдет так называемый ЖАНЕ с наконечником под катетер. Надеваем шприц на шланг, тянем за ручку, затем снимаем шприц и топливо потекло. Если же это делать по старинке, легко набрать бензина полный рот

А еще с помощью шприца можно сделать так называемый скрытый ароматизатор. Для этого нужно купить в магазине любимое ароматизированное масло, а затем набрать его в шприц. После чего несколько раз прокалываем иглой обивку сиденья сбоку и по чуть-чуть добавляем содержимое в полиуретановый наполнитель «седла».