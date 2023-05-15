Зачем некоторые водители втыкают шприц в сидение автомобиля

Раньше рукастые мужики занимались тем, что шприцевали шкворни или крестовины карданного вала. Все это были рутинные процедуры, которые никого не удивляли. Теперь же все больше граждан начали возить в салоне или багажнике обычные медицинские шприцы. Как показала практика, они оказываются очень полезными.
Скажем, с их помощью можно откачать тормозную жидкость из бачка, если по каким-то причинам ее перелили. Таким же образом возможно слить горючее из бака. Напомним, эта процедура называется «отсасывание». Только в этом случае сам шприц должен быть довольно крупный. Подойдет так называемый ЖАНЕ с наконечником под катетер. Надеваем шприц на шланг, тянем за ручку, затем снимаем шприц и топливо потекло. Если же это делать по старинке, легко набрать бензина полный рот
А еще с помощью шприца можно сделать так называемый скрытый ароматизатор. Для этого нужно купить в магазине любимое ароматизированное масло, а затем набрать его в шприц. После чего несколько раз прокалываем иглой обивку сиденья сбоку и по чуть-чуть добавляем содержимое в полиуретановый наполнитель «седла».
Главное — не втыкать сверху, иначе на одежде останутся следы от разводов. Кроме того, можно повредить и нити обогрева. Тогда «попогрейка» перестанет функционировать и потребуется довольно дорогой ремонт по замене этих самых нитей.
В результате в салоне будет долго пахнуть любимым ароматом. Да и интерьер не нужно портить размещением на передней панели всевозможных «елочек» или устанавливать массивный автогаджет, который сейчас стоит более 2000 ₽ А если водителю нравится запах ванили, то такой аромат можно получить и вовсе за 10 рублей.
Достаточно иглой от шприца проткнуть упаковку ванилина несколько раз и положить ее под кресло. Например, под ковер возле воздуховода. Однако есть у этих способов и недостаток. Если запах хорошенько пропитает кресло, вывести его будет крайне сложно. Что может сыграть дурную шутку при продаже машины. Атмосфера в салоне не понравится потенциальному покупателю и итоге придется делать приличную скидку.