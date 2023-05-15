Зачем некоторые водители втыкают шприц в сидение автомобиля

Фото: Дзен-канал "Повтори АвтоХак"
Смекалка наших рулевых, кажется, не имеет границ. Особенно отличаются автолюбители со стажем. В попытках «прокачать» свое транспортное средство, а заодно и сэкономить кровно заработанные, они предлагают совершенно неочевидные решения. Об одном из таких и рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Раньше рукастые мужики занимались тем, что шприцевали шкворни или крестовины карданного вала. Все это были рутинные процедуры, которые никого не удивляли. Теперь же все больше граждан начали возить в салоне или багажнике обычные медицинские шприцы. Как показала практика, они оказываются очень полезными.

Скажем, с их помощью можно откачать тормозную жидкость из бачка, если по каким-то причинам ее перелили. Таким же образом возможно слить горючее из бака. Напомним, эта процедура называется «отсасывание». Только в этом случае сам шприц должен быть довольно крупный. Подойдет так называемый ЖАНЕ с наконечником под катетер. Надеваем шприц на шланг, тянем за ручку, затем снимаем шприц и топливо потекло. Если же это делать по старинке, легко набрать бензина полный рот

А еще с помощью шприца можно сделать так называемый скрытый ароматизатор. Для этого нужно купить в магазине любимое ароматизированное масло, а затем набрать его в шприц. После чего несколько раз прокалываем иглой обивку сиденья сбоку и по чуть-чуть добавляем содержимое в полиуретановый наполнитель «седла».

Фото: Drive2.ru (DreamOn21)

Главное — не втыкать сверху, иначе на одежде останутся следы от разводов. Кроме того, можно повредить и нити обогрева. Тогда «попогрейка» перестанет функционировать и потребуется довольно дорогой ремонт по замене этих самых нитей.

В результате в салоне будет долго пахнуть любимым ароматом. Да и интерьер не нужно портить размещением на передней панели всевозможных «елочек» или устанавливать массивный автогаджет, который сейчас стоит более 2000 ₽ А если водителю нравится запах ванили, то такой аромат можно получить и вовсе за 10 рублей.

Достаточно иглой от шприца проткнуть упаковку ванилина несколько раз и положить ее под кресло. Например, под ковер возле воздуховода. Однако есть у этих способов и недостаток. Если запах хорошенько пропитает кресло, вывести его будет крайне сложно. Что может сыграть дурную шутку при продаже машины. Атмосфера в салоне не понравится потенциальному покупателю и итоге придется делать приличную скидку.

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15 мая 2023
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