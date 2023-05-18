Сколько без вреда для себя двигатель машины может работать на холостом ходу

Для начала напомним, что холостой ход — особый алгоритм работы, при котором поддерживается цикл сгорания воздушно-топливной смеси, когда автомобиль стоит на месте. Вокруг данного процесса ходит масса споров и кривотолков. Одни говорят, что он сильно влияет на ресурс мотора, другие доказывают обратное. Где же истина?
Страшилки обычно звучат так: при работе на низких оборотах поршневая группа недостаточно смазывается. Это особенно актуально для современных длинноходных движков. Результат — сильный износ деталей, появление задиров на стенках цилиндров, что приближает разорительный капремонт.
На самом деле это миф. Ведь инженеры прекрасно знают про нагрузки и трафик в мегаполисах. Потому уже на этапе проектирования закладывают такие характеристики, чтобы даже на минималках маслонасос создавал нужное давление, обеспечивающее бесперебойное поступление смазки на все пары трения. Иногда даже получается, что «холостые» — самый безопасный режим, при котором нагрузка на компоненты ничтожна. То есть «молотить» мотор может до тех пор, пока не кончится топливо. Но тут есть нюансы и заключаются они в правильном техобслуживании.
У многих современных «стальных сердец» объем картера маленький, да еще рядом с ним проходит труба выхлопной системы. Она дополнительно «поджаривает» смазку, которая работает на пределе. Поэтому лубрикант надо чаще освежать. А ориентироваться при этом не на километраж, а на моточасы.
Важно знать: современная синтетика не меняет своих свойств на протяжении 250—300 моточасов. Иначе говоря, при средней скорости движения в городе 30 км/ч «жижа» утрачивает характеристики примерно за 9000 километров пробега. Присадки вырабатываются чуть медленнее. Значит, если вы регулярно толкаетесь в заторах по 2 часа, то обновлять лубрикант следует через 7000—8000 км, а не через 15 000 км, как написано в сервисной книжке.
Кстати, так делают таксисты, потому и проезжают на машинах по 500 000 км. Эти нехитрые рекомендации помогут сохранить самую важную и дорогую часть автомобиля в целости и сохранности долгие годы.