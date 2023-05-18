Сколько без вреда для себя двигатель машины может работать на холостом ходу

Для начала напомним, что холостой ход — особый алгоритм работы, при котором поддерживается цикл сгорания воздушно-топливной смеси, когда автомобиль стоит на месте. Вокруг данного процесса ходит масса споров и кривотолков. Одни говорят, что он сильно влияет на ресурс мотора, другие доказывают обратное. Где же истина?

Страшилки обычно звучат так: при работе на низких оборотах поршневая группа недостаточно смазывается. Это особенно актуально для современных длинноходных движков. Результат — сильный износ деталей, появление задиров на стенках цилиндров, что приближает разорительный капремонт.

На самом деле это миф. Ведь инженеры прекрасно знают про нагрузки и трафик в мегаполисах. Потому уже на этапе проектирования закладывают такие характеристики, чтобы даже на минималках маслонасос создавал нужное давление, обеспечивающее бесперебойное поступление смазки на все пары трения. Иногда даже получается, что «холостые» — самый безопасный режим, при котором нагрузка на компоненты ничтожна. То есть «молотить» мотор может до тех пор, пока не кончится топливо. Но тут есть нюансы и заключаются они в правильном техобслуживании.