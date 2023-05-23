Почему при замене масла надо обязательно протирать заливную горловину мотора

Масляную пленку — ту, что обычно замешана с грязью — хорошо бы периодически чистить. Ведь это даст понять, в каком состоянии находятся силовой агрегат и его важнейшие элементы. Например, если через какое-то время заметите небольшой липкий налет вокруг горловины, значит, пора присмотреться к системе вентиляции картера: она постепенно засоряется, и газы перестают нормально выводиться. И если не придать этому значения, начнется масложор, ухудшится динамика, а также усилится дымность выхлопа.
Признаем, что работы по чистке вентиляции очень недешевые, потому что требуется демонтировать множество деталей. Однако если эту процедуру упорно игнорировать, то устранение всех перечисленных проблем ударит по кошельку куда сильнее.
«Жижу» может и довольно сильно выдавливать из-под пробки. И в таком случае можно обойтись «малой кровью» — поменять прокладку пробки (подойдет от советской «Волги») и саму пробку. А если не поможет, значит, у двигателя избыточное давление, и это тоже связано с целым букетом неполадок.
Скажем, с «глюками» работы датчика давления масла, неправильно подобранной вязкостью лубриканта или забитым (либо поддельным) масляным фильтром. Но хуже всего, если приходит конец предохранительному клапану. Он часто находится внутри маслонасоса, и в большинстве случаев дорогой узел надо менять.
А если пролить содержимое канистры мимо, да так и забыть, то вязкая субстанция доберется до важных узлов. Она может попасть на ремень вспомогательных агрегатов (зависит от конструкции), и он соскочит с направляющих. Либо привод устоит, но обновить его придется раньше из-за износа. Проникнуть «жижа» может и в свечные колодцы. А ведь она агрессивна к резиновым наконечникам высоковольтных проводов. Да и ресурс свечей сократится.
Так что следите за чистотой в подкапотном пространстве. Это избавит от массы проблем, а также даст возможность буквально на глаз определить состояние силового агрегата. Если увидели признаки потенциальных неполадок, предупредить их будет гораздо проще и дешевле.