Почему при замене масла надо обязательно протирать заливную горловину мотора

Масляную пленку — ту, что обычно замешана с грязью — хорошо бы периодически чистить. Ведь это даст понять, в каком состоянии находятся силовой агрегат и его важнейшие элементы. Например, если через какое-то время заметите небольшой липкий налет вокруг горловины, значит, пора присмотреться к системе вентиляции картера: она постепенно засоряется, и газы перестают нормально выводиться. И если не придать этому значения, начнется масложор, ухудшится динамика, а также усилится дымность выхлопа.

Признаем, что работы по чистке вентиляции очень недешевые, потому что требуется демонтировать множество деталей. Однако если эту процедуру упорно игнорировать, то устранение всех перечисленных проблем ударит по кошельку куда сильнее.

«Жижу» может и довольно сильно выдавливать из-под пробки. И в таком случае можно обойтись «малой кровью» — поменять прокладку пробки (подойдет от советской «Волги») и саму пробку. А если не поможет, значит, у двигателя избыточное давление, и это тоже связано с целым букетом неполадок.