«Вкусно», быстро, дешево: где сегодня стоит искать дешевые автозапчасти

Стоимость обладания новой легковушкой начинается с семизначной отметки, но и старую, что уже есть, содержать сейчас непросто. Масла и расходники подорожали, а запчасти и вовсе продаются по цене крыла от «Боинга». И не важно, где покупать — что рынок, что магазин отпугнут высокой ценой. Разборка — более не выход, поскольку «купцы» быстро осознали, что дефицит — их время. Так что «заводские детали» идут сегодня лишь с небольшим дисконтом к цене новых и зачастую дороже, чем аналоги. Ведь они — в наличии.

Пояс затянут дальше некуда, гайки скоро посрывает, а ездить надо. Где решение? Уже традиционно — в интернете. Мелкие магазинчики, доски объявлений «из рук в руки» и маркетплейсы — куда сегодня без них. Именно на «онлайн торжищах» объединены крохотные поставщики и продавцы, у которых еще не набита «мозоль жадности», а правила сообщества требуют умерить пыл и дать низкую цену. Там можно и нужно искать добротные варианты по приемлемой цене. Проверили на себе — они там есть.

Статистика последнего года показывает, что резко выросло число покупок различного автомобильного и «околоавтомобильного» товара на маркеплейсах, особенно для бюджетных и массовых автомобилей. Главная барахолка страны заявляет рост на 21%, что в цифровом отображении составляет 39 млн. рублей, а тот, у которого «найдется все» — удвоение ассортимента и более чем двукратное увеличение количества продавцов. Простым языком — продажа автозапчастей целиком и полностью ушла во всемирную паутину. Почему?