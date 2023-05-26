Зачем опытные водители сыплют песок на масляный фильтр

Но для начала отметим, что способ подойдет не для всех моделей машин. Если у вашего двигателя фильтр представляет собой картридж, то данный рассказ не для вас. Не вздумайте сыпать песок на фильтрующую бумагу. Так вы приговорите силовой агрегат к дорогому ремонту. Лайфхак предназначен исключительно тем, кто использует «классический» расходник в металлическом и хочет в дальнейшем без проблем и специального оборудования его менять.

Посадочную плоскость перед процедурой надо обязательно тщательно защитить. Иначе абразив попадет в моторное масло, что плохо кончится. Поэтому плотно заматываем отверстия для циркулирования «жижи» любой пленкой (можно даже пищевой), либо малярным скотчем.

Затем металлический корпус необходимо обезжирить. Подойдет спирт или растворитель уайт-спирит (он же нефтяной растворитель С4—155/200). После поверхность обрабатываем антигравием. Обычно его продают в аэрозольных баллонах, что заметно упрощает работу.

Следующий шаг. Берем обычный песок и хорошенько обсыпаем фильтр со всех сторон. Даем всему этому просохнуть. Примерное время сушки — один час. Удаляем остатки.