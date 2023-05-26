Зачем опытные водители сыплют песок на масляный фильтр

Но для начала отметим, что способ подойдет не для всех моделей машин. Если у вашего двигателя фильтр представляет собой картридж, то данный рассказ не для вас. Не вздумайте сыпать песок на фильтрующую бумагу. Так вы приговорите силовой агрегат к дорогому ремонту. Лайфхак предназначен исключительно тем, кто использует «классический» расходник в металлическом и хочет в дальнейшем без проблем и специального оборудования его менять.
Посадочную плоскость перед процедурой надо обязательно тщательно защитить. Иначе абразив попадет в моторное масло, что плохо кончится. Поэтому плотно заматываем отверстия для циркулирования «жижи» любой пленкой (можно даже пищевой), либо малярным скотчем.
Затем металлический корпус необходимо обезжирить. Подойдет спирт или растворитель уайт-спирит (он же нефтяной растворитель С4—155/200). После поверхность обрабатываем антигравием. Обычно его продают в аэрозольных баллонах, что заметно упрощает работу.
Следующий шаг. Берем обычный песок и хорошенько обсыпаем фильтр со всех сторон. Даем всему этому просохнуть. Примерное время сушки — один час. Удаляем остатки.
В результате на корпусе появляется прочная шершавая структура (на главном фото). Она позволяет менять расходник даже без специального съемника. Кстати, такой «гаджет» сейчас встретишь даже не в каждом сервисе. Да и великое знание по демонтажу фильтра с помощью обычного ремня для брюк постепенно уходит в забвение. Молодые ремонтники о подобном не задумываются. А песок гарантирует отличную фиксацию пальцев рук: чуть надавил, вот деталь и поддалась.
Еще один плюс решения в коррозийной стойкости. Особенно это актуально для тех машин, у которых деталь расположена вертикально под днищем (скажем, Volvo 850). Зимой туда летит вся грязь, что провоцирует появление рыжих пятен.
Однако существуют к лайфхаку и вопросы. Непонятно, сколько «проживет» антигравий, ведь смазка нагревается до рабочих температур, тепло отдает и картер двигателя. А если рядом проходят еще и элементы выпускной системы, тогда песок может начать осыпаться. Что сделает все усилия напрасными. Придется ехать в автомагазин и все же купить специальный съемник.