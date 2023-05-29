Как мыльный раствор помогает опытным водителям при диагностике автомобиля

Знакомая ситуация — кондиционер вдруг стал работать вяло. Летом в жару такая поломка особенно неприятна. А еще она грозит довольно серьезными затратами уже на этапе диагностики. Ведь сначала нужно определить место утечки фреона. Для этого используют флуоресцентный состав, который стоит денег. И уже потом лезут под капот менять различные патрубки, компрессор, осушитель или конденсатор. Но это — тема отдельного материала.

Нередко причиной утечки хладагента становится и износ уплотнительных колец. Со временем резиновые изделия рассыхаются и теряют герметичность. Итог — утечка газа обычно небольшая, но приводит к тому, что надо заправлять систему каждый год. Чтобы дешево и быстро найти брешь, используют так называемый мыльный раствор.

Для этого берут обычный кусок мыла, кладут в теплую воду и дают отстояться. Затем тщательно наносят средство на места соединений элементов системы. Можно обильно натереть им и радиатор кондиционера. К счастью, на многих машинах до него легко достать. После включаем «кондей» и внимательно смотрим. Если, скажем, на радиаторе появились мыльные пузыри, значит — утечка найдена. Отметим, что такой способ работает, только если внутри осталось хоть небольшое количество фреона. А вот если газ уже успел улетучиться, то результата не будет.