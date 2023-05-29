Как мыльный раствор помогает опытным водителям при диагностике автомобиля

Знакомая ситуация — кондиционер вдруг стал работать вяло. Летом в жару такая поломка особенно неприятна. А еще она грозит довольно серьезными затратами уже на этапе диагностики. Ведь сначала нужно определить место утечки фреона. Для этого используют флуоресцентный состав, который стоит денег. И уже потом лезут под капот менять различные патрубки, компрессор, осушитель или конденсатор. Но это — тема отдельного материала.
Нередко причиной утечки хладагента становится и износ уплотнительных колец. Со временем резиновые изделия рассыхаются и теряют герметичность. Итог — утечка газа обычно небольшая, но приводит к тому, что надо заправлять систему каждый год. Чтобы дешево и быстро найти брешь, используют так называемый мыльный раствор.
Для этого берут обычный кусок мыла, кладут в теплую воду и дают отстояться. Затем тщательно наносят средство на места соединений элементов системы. Можно обильно натереть им и радиатор кондиционера. К счастью, на многих машинах до него легко достать. После включаем «кондей» и внимательно смотрим. Если, скажем, на радиаторе появились мыльные пузыри, значит — утечка найдена. Отметим, что такой способ работает, только если внутри осталось хоть небольшое количество фреона. А вот если газ уже успел улетучиться, то результата не будет.
Кроме того, раствор очень пригодится, если вдруг в дороге начало спускать колесо. Так называемый медленный прокол способен сильно испортить жизнь водителю. В таком случае воздух из баллона уходит постепенно и рулевой зачастую не понимает — в чем причина. На глаз найти место утечки тоже непросто, ведь никакого самореза или гвоздя в резине не торчит. Для этого и нужна жидкость. Натираем ей покрышку и смотрим на пузыри. Дальше остается достать ремкомплект, жгутик и сделать элементарный ремонт.
А еще раствор поможет убрать последствия криворукой чистки передней панели. Это когда на автомойке мастера натирают торпедо губкой для ботинок. Пластик блестит как новый, но и пыль к нему прилипает здорово. Жидкость отлично убирает грязные разводы, которые появляются после такой «услуги».