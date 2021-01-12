Если самому не хочется: как совершенно бесплатно заменить поврежденное колесо

Прокол колеса — первое испытание наступившего года, с которым столкнулся автор этих строк. Не успела я проехать и десяти минут на новеньком тестовом KIA Rio X, как на приборной панели «прописался» желтый индикатор, сигнализирующий о падении давления в одной — в моем случае — из шин. Припарковавшись на первой же стоянке обнаружила, что машина сильно наклонилась влево — ну, вот и покаталась.
Нет, меня слово «домкрат» и ему подобные ничуть не пугают, но пачкать белый пуховик не хотелось, да и вообще: не женское это дело — колеса менять. Дергать кого-то из друзей во второй день года тоже казалось неправильным, а проезжающие мимо водители помогать не торопились. И тут мне вспомнилось, что у компании KIA, как и у многих других автомобильных марок, есть служба бесплатной помощи на дорогах — а что, отличный повод проверить работу сервиса на своем опыте.
Номер KIA Assistance я отыскала в интернете, что называется, в пару кликов. Никаких долгих «оставайтесь, пожалуйста, на линии» — доброжелательный оператор ответил на звонок, кажется, уже через пару секунд. Первым делом меня попросили продиктовать VIN-код машины — это необходимо, чтобы проверить, положено ли мне бесплатное оказание услуги. К счастью, тестовый Рио Х оказался совсем свежим, и под действие программы подпадал.
Далее оператор уточнил еще несколько моментов: где именно находится машина (сможет ли «техничка» припарковаться рядом), имеется ли с собой докатка или запасное колесо, установлены ли «секретки». Записали госномер, мои контактные данные и точный адрес «происшествия» — объяснили, что заявка передается в работу, и в скором времени со мной свяжется технический специалист. На «анкетирование» ушло чуть больше 6 минут, обратилась я в службу в 14,42.
Пять, десять, двадцать минут — никто не перезванивает. Закралась тревожная мысль, что обо мне забыли, но нет. Входящий вызов от мастера поступил в 15.20 — он перепроверил адрес и пообещал подъехать в течение получаса. Что ж, свое слово представитель KIA Assistance сдержал: машина техпомощи припарковалась рядом уже в 15.43. Сами работы заняли не больше десяти минут. Новый час я встречала уже в пути по своим делам: всего каких-то 1.08, и проблема решена. А главное — бесплатно и без каких-либо «напрягов».
Как выяснилось, перечень услуг, оказываемых в рамках программы KIA Assistance, не ограничивается заменой поврежденного колеса. Служба предоставляет технические консультации по телефону, подвозит топливо, «оживляет» аккумуляторы, отпирает заблокировавшиеся двери, осуществляет мелкий ремонт и эвакуирует машину до официального дилерского центра KIA в случае серьезной поломки или ДТП. И все это — совершенно бесплатно.
У владельцев «премиальных» автомобилей KIA, к коим корейцы относят модели Stinger и Quoris/K900, есть некоторые привилегии. Им, помимо прочего, доступны услуги трезвого водителя (не более 3 раз за 3 года); подменная машина, если вернуть к жизни авто клиента невозможно в день обращения, а расстояние до дома более 200 км; «ответственное хранение» железного коня, когда эвакуация осуществляется ночью или в выходной для дилера день.
Что же до срока действия программы, то владельцы KIA Stinger и Quoris/K900, проданных после 1 февраля 2018, могут обращаться за бесплатной помощью в течение трех лет. Обладатели более старых «Кворисов» (реализованных, соответственно, до 1 февраля 2018) — в течение семи лет. Для всех остальных моделей — 1 год с момента покупки авто первым владельцем.
Напоследок ответим на несколько самых распространенных вопросов, касающихся службы помощи на дорогах от KIA. К примеру, многие интересуются, что будет, когда действие программы закончится, к кому обращаться в экстренной ситуации тогда. Отвечаем: сотрудники ассистанса не бросят вас в беде в любом случае — просто за оказание услуг придется заплатить. Цены на техпомощь или эвакуацию аналогичны средним по городу, никаких зверских накруток.
Что нужно, чтобы подключиться к программе? — Ничего. Она активируется автоматически с даты, прописанной в договоре купли-продажи автомобиля между клиентом и официальным дилером. Да, KIA Assistance распространяется лишь на те машины, что были приобретены вами или первым владельцем у российского «официала» — новые авто, завезенные из-за границы самостоятельно, она не покрывает. И нет: платить за подключение не надо, это не КАСКО.
Как и когда можно обращаться за помощью? — По номеру горячей линии, круглосуточно. Как мне удалось выяснить на собственном опыте, никакие специальные карточки с особыми номерами не нужны: достаточно продиктовать оператору полный VIN-код, по которому и проверяется действие программы. Контакт-центр принимает заявки 24/7 — причем услуги можно заказывать не только «как можно быстрее», но и заранее, договариваясь на определенное время, если так удобнее.