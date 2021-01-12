Если самому не хочется: как совершенно бесплатно заменить поврежденное колесо

Номер KIA Assistance я отыскала в интернете, что называется, в пару кликов. Никаких долгих «оставайтесь, пожалуйста, на линии» — доброжелательный оператор ответил на звонок, кажется, уже через пару секунд. Первым делом меня попросили продиктовать VIN-код машины — это необходимо, чтобы проверить, положено ли мне бесплатное оказание услуги. К счастью, тестовый Рио Х оказался совсем свежим, и под действие программы подпадал.

Далее оператор уточнил еще несколько моментов: где именно находится машина (сможет ли «техничка» припарковаться рядом), имеется ли с собой докатка или запасное колесо, установлены ли «секретки». Записали госномер, мои контактные данные и точный адрес «происшествия» — объяснили, что заявка передается в работу, и в скором времени со мной свяжется технический специалист. На «анкетирование» ушло чуть больше 6 минут, обратилась я в службу в 14,42.

Пять, десять, двадцать минут — никто не перезванивает. Закралась тревожная мысль, что обо мне забыли, но нет. Входящий вызов от мастера поступил в 15.20 — он перепроверил адрес и пообещал подъехать в течение получаса. Что ж, свое слово представитель KIA Assistance сдержал: машина техпомощи припарковалась рядом уже в 15.43. Сами работы заняли не больше десяти минут. Новый час я встречала уже в пути по своим делам: всего каких-то 1.08, и проблема решена. А главное — бесплатно и без каких-либо «напрягов».