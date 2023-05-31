Перестал дуть: как отремонтировать автомобильный кондиционер за 5 рублей

В водительской среде бытует мнение, что единственная поломка кондиционера, которая вообще возможна — это недостаток фреона в системе. Мол, если «прохлада» поломалась, то нужно просто заправить контур газом и все пройдет. Увы, спешим расстроить: фреон срока годности не имеет, а из замкнутой системы деться ему некуда. Причина «неудачи» зачастую кроется совсем в другом месте.
Например, наш случай: выходы системы вентиляции пассажирского отсека остаются холодными, из них даже поступает прохладный воздух. Не хватает напора, салонный ветерок не откликается на кнопки и не шумит. То есть дело точно не в отсутствии фреона. Вероятнее всего, на радугу отправился вентилятор.
Однако перед тем, как вырвать последние волосы на голове и купить новую запчасть, которая сегодня стоит как квартира в Москве, стоит задуматься: не свистел — не тарахтел, поводов не давал, но внезапно «ушел». Бывает, конечно, и такое, однако в трех случаях из четырех проблему стоит искать совсем в другом месте. А точнее — в салонном блоке предохранителей.
Перед тем, как накупить новых деталей и бежать в автосервис, следует проверить именно их — предохранители. В интернете полно схем с описанием: какой от чего и за что отвечает. Ими и воспользуемся. Но читаем внимательно: за одну систему может отвечать сразу несколько «флажков», а некоторые из них — вообще перекрестные. То есть предохраняют много опций автомобиля.
Десятиминутное исследование подскажет, кто виноват в дискомфорте. В нашем случае — флажок под номером 16, расположенный в самом дальнем и недоступном углу блока. Разбираем салон, попутно проверяем и реле — два проводка и штатный АКБ помогут. Щелкает? Значит, здорово.
Итак, самостоятельная замена, в рамках которой пригодилась только шлицевая и крестовая отвертки да дешевый китайский съемник, подошла к концу, поврежденный предохранитель стоимостью 5 рублей найден и заменен. Проверяем: шумит! Пошел прохладный воздух! Значит, можно собирать обратно, наслаждаясь и прохладой в салоне, и своей прозорливостью.