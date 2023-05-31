Перестал дуть: как отремонтировать автомобильный кондиционер за 5 рублей

В водительской среде бытует мнение, что единственная поломка кондиционера, которая вообще возможна — это недостаток фреона в системе. Мол, если «прохлада» поломалась, то нужно просто заправить контур газом и все пройдет. Увы, спешим расстроить: фреон срока годности не имеет, а из замкнутой системы деться ему некуда. Причина «неудачи» зачастую кроется совсем в другом месте.

Например, наш случай: выходы системы вентиляции пассажирского отсека остаются холодными, из них даже поступает прохладный воздух. Не хватает напора, салонный ветерок не откликается на кнопки и не шумит. То есть дело точно не в отсутствии фреона. Вероятнее всего, на радугу отправился вентилятор.

Однако перед тем, как вырвать последние волосы на голове и купить новую запчасть, которая сегодня стоит как квартира в Москве, стоит задуматься: не свистел — не тарахтел, поводов не давал, но внезапно «ушел». Бывает, конечно, и такое, однако в трех случаях из четырех проблему стоит искать совсем в другом месте. А точнее — в салонном блоке предохранителей.