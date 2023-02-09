Зачем умные водители зимой одновременно включают кондиционер и приоткрывают окна

В теплое время года использование системы кондиционирования при опущенных стеклах в машине так или иначе поддается объяснению. Ведь «кондей» высушивает воздух, вызывая неприятные для некоторых водителей ощущения в носоглотке. А открытые окна подобный эффект нивелируют, да еще и избавляют пилота от риска заболеть.
Правда, дефлекторы климатической установки в подобных случаях «рулевой» направляет в ноги, создавая прохладу ниже уровня опущенных стекол, заполняя пространство воздухом с более высоким удельным весом. А поверх холодных масс возникает теплый слой за счет попадания в салон свежего воздуха. Таким образом, водитель и пассажиры наслаждаются кислородом, не лишая себя прохладного эффекта от кондиционера.
Хотя ряд экспертов склоняется к мнению, что одновременное использование клавиши A/C с открытыми окнами оказывает пагубное влияние на работу климатической системы, в разы сокращая ее ресурс. Впрочем, ездить без прогрева движка и громко слушать музыку тоже вредно. Поэтому оставим право выбора самим автовладельцам.
Но для чего же аналогичным образом поступают водители в холодное время года? Причин тому несколько. Во-первых, таким образом можно быстро высушить салон. Особенно, когда в автомобиле полная загрузка, и каждый из седоков — с мокрыми ботинками. Во-вторых, для того, чтобы растопить замерзшие стекла. В третьих, лишить эти самые стекла эффекта запотевания.
А еще водители банально опускают окна при включенном кондиционере, дабы хоть что-то увидеть. Например, когда стекла забрызганы от слякоти, активированный же «кондей» выполняет функцию оперативного обдува «лобовухи». Также подобный метод помогает быстро избавить салон от неприятного запаха.
Впрочем, и зимой эксперты не рекомендуют «юзать» одновременно и то, и другое. Причина все та же — риск преждевременного износа климатической установки. Но на то они и запреты, чтобы их нарушать, не так ли?