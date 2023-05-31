Почему на масляный фильтр каждой новой машины обязательно надо ставить магнит

Обычный неодимовый магнит — вещь в хозяйстве любого автовладельца крайне полезная. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, почему так важно опускать его в бачок с тормозной жидкостью. Но это больше касается подержанных машин. Сегодня же расскажем о том, как его применить на новом «железном коне» с минимальным пробегом.

Для начала напомним, что любой двигатель нуждается в обкатке, хотя большинство автокомпаний ныне заявляют обратное. Однако с техникой не поспорить. Каким бы продвинутым ни было современное производство, идеала все равно не достичь. Мы имеем в виду, что на стенках цилиндров и поршневых кольцах свежесобранного мотора все равно имеются шероховатости размером в несколько микрометров. И им нужно время, чтобы притереться. Отчасти поэтому в самом начале эксплуатации у новых двигателей наблюдается повышенный масляный аппетит.

Смазка собирает продукты износа: мелкую металлическую стружку — выработку. Глазу она не заметна, но на состояние основных механизмов движка такие отходы оказывают ощутимое влияние, ведь абразив забивается под кольца и царапает стенки цилиндров.