Почему к лету нужно ставить аккумулятор большей емкости

Генератор в процессе работы лишь возвращает батарее потраченные ампер-часы. Если израсходовано, скажем, 5 А·ч, то столько и нужно вернуть. Емкость в этом никакой роли не играет. А уже упомянутый генератор имеет запас порядка 10—20% от максимально возможной силы тока. Так что с ним тоже ничего страшного не произойдет.

Поэтому не доверяйте тем гражданам, который пугают страшилками. Никакого вреда не будет. Однако прежде осмотрите подкапотное пространство. Позволяет ли оно установить крупную батарею и надежно ее закрепить. Ведь при тряске в движении АКБ может и замкнуть о капот. Вот тогда гарантированы проблемы с электрикой.

Так что мощный аккумулятор просто незаменим летом. Особенно когда семьей отправляетесь в путешествие. Судите сами. Кондиционер работает много часов. А еще энергию высасывают такие потребители как музыкальная система, гаджеты через USB-порты, а также портативный холодильник в багажнике и купленный в дорогу вентилятор. Скромная батарея с таким набором не справится, а вот мощная точно выдержит. При этом если случится небольшой недозаряд, то генератор за время движения его компенсирует.