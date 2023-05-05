Деградация моторного масла: что это и как определить

Конечно же, производители смазочных материалов проводят стендовые испытания своей продукции. Если брать средние значения, то выясняется: синтетика выдерживает около 1000 моточасов, а «минералка» прослужит максимум 300. После присадки теряют свои свойства, да и сам лубрикант «поджаривается» и густеет так, что маслонасос уже не способен его прокачивать. Проблема еще и в том, что реальные условия эксплуатации существенно уменьшают эти цифры.

Опасные процессы могут запустить различные примеси, попавшие в мотор. Например, продукты сгорания низкосортного топлива, обыкновенная грязь и вода, а также остатки отработки, которую не до конца слили при замене. Еще одна причина — истощение пакета присадок, случающееся, если лубрикант регулярно работает на износ при повышенных температурах. Например, в пробках или если водитель штурмует горные серпантины, да еще на перегруженном автомобиле.

Многие пишут, что определяют такие проблемы дедовским методом — по капле смазки на листе бумаги. Это заблуждение. По расплывшемуся пятну даже профессионал не диагностирует грядущую беду.