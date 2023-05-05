Деградация моторного масла: что это и как определить

Конечно же, производители смазочных материалов проводят стендовые испытания своей продукции. Если брать средние значения, то выясняется: синтетика выдерживает около 1000 моточасов, а «минералка» прослужит максимум 300. После присадки теряют свои свойства, да и сам лубрикант «поджаривается» и густеет так, что маслонасос уже не способен его прокачивать. Проблема еще и в том, что реальные условия эксплуатации существенно уменьшают эти цифры.
Опасные процессы могут запустить различные примеси, попавшие в мотор. Например, продукты сгорания низкосортного топлива, обыкновенная грязь и вода, а также остатки отработки, которую не до конца слили при замене. Еще одна причина — истощение пакета присадок, случающееся, если лубрикант регулярно работает на износ при повышенных температурах. Например, в пробках или если водитель штурмует горные серпантины, да еще на перегруженном автомобиле.
Многие пишут, что определяют такие проблемы дедовским методом — по капле смазки на листе бумаги. Это заблуждение. По расплывшемуся пятну даже профессионал не диагностирует грядущую беду.
Поэтому для начала снимите крышку заливной горловины и осмотрите ее нижнюю часть. Если там видны твердые отложения, похожие на нагар, то уверенно утверждаем: хозяин не соблюдал интервалы техобслуживания или использовал масла низкого качества.
Затем прогрейте агрегат до рабочей температуры, заглушите и снова откручивайте крышку. И коли из горловины идет сизый дым или чувствуется запах угара — состояние расходника (да и самого «двигла») отвратительное.
Чтобы не доводить до разорительного капремонта, меняйте масло не по пробегу, а по моточасам. Особенно если мотор наддувный, да и автомобиль часто толкается в городских заторах. Второй совет — сливайте отработку полностью. Об этом портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал.
Наконец, можно использовать и специальные составы, скажем, так называемые мягкие промывки двигателя. Они удаляют различные отложения из системы и прочищают гидроприводы. Так вы точно будете уверены, что лубрикант не подведет, а мотор проживет долго.