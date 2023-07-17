Зачем автовладельцы устанавливают «холодный картер» на свои автомобили

В водительских разговорах порой проскальзывает такое выражение как «холодный картер». Речь идет о поддоне масляного картера двигателя. Изначально его делали металлическим. Но какому-то гению однажды пришла в голову мысль: раз эта деталь не несет каких-либо серьезных нагрузок в моторе, ее можно изготовить из чего-то более легкого. Например из пластмассы!
Сказано — сделано. И вот на турбированных двигателях концерна VW, некоторых моторах BMW и силовых агрегатах ряда других автопроизводителей появились поддоны из пластика. Как, кстати, и у мотора Cummins, который стоит на «Газели Бизнес», «Соболе» и NEXT. И у очень многих грузовиков (особенно у тягачей) он тоже из полимера.
Первые рационализаторы, додумавшиеся до такого конструктивного решения, наверняка получили хорошие премии от руководства. Ведь на замене металла на пластик при изготовлении масляного картера легкового мотора экономится почти килограмм веса автомобиля. У грузовика — еще больше. Ну и уменьшается себестоимость производства. Пластик же дешевле металла.
И побоку, что картер из термостойкой пластмассы гораздо хуже отдает тепло масла окружающей среде, а механическая прочность такой детали не оставляет вообще никаких надежд на благополучный исход от встречи с какой-нибудь дорожной колдобиной!
Так появился у «счастливых» обладателей автомобилей с подобным «улучшайзингом» весомый повод заняться вынужденным тюнингом своих машин. У многих — после появления пробоин в пластиковых поддонах. Приобрести точно такую же деталь, но только из алюминия — не особо затратная задача.
Подобная запчасть для легковой машины, в зависимости от особенностей конструкции и компоновки конкретного мотора, стоит 5000—7500 рублей. Плюс придется заложить в бюджет мероприятия какую-то сумму на оплату работы слесаря СТО, покупку нового крепежа и приобретение новых моторного масла и фильтра. «На круг» замена пластикового на алюминиевое обойдется в 12 000—15 000 рублей.
Но после нее мы получаем не просто более прочную деталь. Алюминий, из которого сделан новый поддон картера, гораздо лучше пластика охлаждает масло, передавая его тепло атмосфере. Мало того: для усиления этого эффекта на внешней его поверхности предусматривают дополнительные ребра и выступы. Они и большую механическую прочность детали придают, и увеличивают площадь ее поверхности для дополнительного улучшения теплоотвода. В итоге, вынужденный тюнинг с помощью «холодного картера» заметно продлевает срок службы мотора — за счет лучшего охлаждения и серьезного снижения вероятности лишиться смазки из-за пробитого пластикового поддона картера.