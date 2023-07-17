Зачем автовладельцы устанавливают «холодный картер» на свои автомобили

В водительских разговорах порой проскальзывает такое выражение как «холодный картер». Речь идет о поддоне масляного картера двигателя. Изначально его делали металлическим. Но какому-то гению однажды пришла в голову мысль: раз эта деталь не несет каких-либо серьезных нагрузок в моторе, ее можно изготовить из чего-то более легкого. Например из пластмассы!

Сказано — сделано. И вот на турбированных двигателях концерна VW, некоторых моторах BMW и силовых агрегатах ряда других автопроизводителей появились поддоны из пластика. Как, кстати, и у мотора Cummins, который стоит на «Газели Бизнес», «Соболе» и NEXT. И у очень многих грузовиков (особенно у тягачей) он тоже из полимера.

Первые рационализаторы, додумавшиеся до такого конструктивного решения, наверняка получили хорошие премии от руководства. Ведь на замене металла на пластик при изготовлении масляного картера легкового мотора экономится почти килограмм веса автомобиля. У грузовика — еще больше. Ну и уменьшается себестоимость производства. Пластик же дешевле металла.

И побоку, что картер из термостойкой пластмассы гораздо хуже отдает тепло масла окружающей среде, а механическая прочность такой детали не оставляет вообще никаких надежд на благополучный исход от встречи с какой-нибудь дорожной колдобиной!