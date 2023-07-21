Почему нельзя сразу заводить мотор после включения зажигания

Для начала надо заглянуть в инструкцию по эксплуатации. Там четко описан порядок пуска. Причем на старых машинах, можно это делать моментально, а вот на тех, что современнее, производитель настойчиво советует подождать.

Дело в технических особенностях той или иной конструкции. Сейчас в автомобилях много электроники. Потому, сразу после того, как загораются сигнальные лампы на «приборке», начинается внутренняя диагностика бортовых систем автомобиля.

Кроме выявления возможных неисправностей, программа, прописанная в памяти электронного блока управления двигателем, собирает данные о температуре забортного воздуха. Последнее важно при подготовке топливо-воздушной смеси, особенно, в холодную погоду. Если быстро завести автомобиль и поехать, то система станет ориентироваться на заложенные в нее усредненные показатели. То есть процесс сгорания горючего будет протекать не идеально и остатки бензина начнут выбрасываться в нейтрализатор. Надо ли говорить, что от этого его соты забьются отложениями, что приблизит кончину дорогого узла. Но и это еще не все.