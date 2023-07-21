Почему нельзя сразу заводить мотор после включения зажигания

Для начала надо заглянуть в инструкцию по эксплуатации. Там четко описан порядок пуска. Причем на старых машинах, можно это делать моментально, а вот на тех, что современнее, производитель настойчиво советует подождать.
Дело в технических особенностях той или иной конструкции. Сейчас в автомобилях много электроники. Потому, сразу после того, как загораются сигнальные лампы на «приборке», начинается внутренняя диагностика бортовых систем автомобиля.
Кроме выявления возможных неисправностей, программа, прописанная в памяти электронного блока управления двигателем, собирает данные о температуре забортного воздуха. Последнее важно при подготовке топливо-воздушной смеси, особенно, в холодную погоду. Если быстро завести автомобиль и поехать, то система станет ориентироваться на заложенные в нее усредненные показатели. То есть процесс сгорания горючего будет протекать не идеально и остатки бензина начнут выбрасываться в нейтрализатор. Надо ли говорить, что от этого его соты забьются отложениями, что приблизит кончину дорогого узла. Но и это еще не все.
В начале движения какое-то время будут чувствоваться вибрации, а на холостых оборотах движок станет работать неровно. Конечно же, постепенно такие симптомы пройдут, потому как автомобильные «мозги» сориентируются. Но все равно ни к чему подвергать любимого «железного коня» лишним нагрузкам.
Поэтому если увидели, что после поворота ключа некоторые лампы на приборке моргают, не стоит запускать мотор. Дайте время, пока электроника выберет оптимальный алгоритм смесеобразования и «опросит» все датчики.
С дизелями похожая история. Там стоят свечи накаливания, которые повышают температуру воздуха в камерах сгорания до рабочих значений. Потому перед запуском такого агрегата обязательно подождать пару секунд, пока он не прокалит цилиндры.
А вот на подержанных бензиновых машинах, где электроники минимум, движок заводят сразу. Если не спешить, то можно услышать, как качает топливо бензонасос. Бывали случаи, когда паузы хватало на то, чтобы залить свечи.