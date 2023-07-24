Как современный автопром семимильными шагами приближает конец света

Наверное, только слепой не заметил, как в последние годы капризничает природа, «радуя» летними снегами, резкими перепадами температур и кардинальным изменением климата. Неужели и правда на эти катаклизмы так сильно влияют двигатели внутреннего сгорания, «выбрасывающие» отравляющие вещества в атмосферу? Конечно, нет. Однако автостроители, лоббирующие «зеленые» технологии, уверены в том, что отказ от машин с ДВС поможет сделать мир невероятно чище, а карманы — толще.

При этом в настоящий момент вопрос с электромобилями глобально остался нерешенным. Еще бы, ведь где взять столько лития на планете, да как перерабатывать колоссальные объемы батарей, которые отравят землю пуще, чем остатки бензиновых моторов? Поэтому новым ухищрением у игроков автобизнеса стала пропаганда водорода. Но и свежевыжатые в разного рода КБ водородные автомобили являются совсем не экологичными.

Так, норвежские ученые из климатического центра CICERO пришли к выводу, что водород оказывает крайне негативное влияние на глобальное потепление на планете. Что это значит? Под воздействием более высоких температур меняются погодные условия и нарушается привычное равновесие окружающей среды. А это прямая угроза человечеству и прочим формам жизни на Земле.