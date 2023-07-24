Как современный автопром семимильными шагами приближает конец света

Наверное, только слепой не заметил, как в последние годы капризничает природа, «радуя» летними снегами, резкими перепадами температур и кардинальным изменением климата. Неужели и правда на эти катаклизмы так сильно влияют двигатели внутреннего сгорания, «выбрасывающие» отравляющие вещества в атмосферу? Конечно, нет. Однако автостроители, лоббирующие «зеленые» технологии, уверены в том, что отказ от машин с ДВС поможет сделать мир невероятно чище, а карманы — толще.
При этом в настоящий момент вопрос с электромобилями глобально остался нерешенным. Еще бы, ведь где взять столько лития на планете, да как перерабатывать колоссальные объемы батарей, которые отравят землю пуще, чем остатки бензиновых моторов? Поэтому новым ухищрением у игроков автобизнеса стала пропаганда водорода. Но и свежевыжатые в разного рода КБ водородные автомобили являются совсем не экологичными.
Так, норвежские ученые из климатического центра CICERO пришли к выводу, что водород оказывает крайне негативное влияние на глобальное потепление на планете. Что это значит? Под воздействием более высоких температур меняются погодные условия и нарушается привычное равновесие окружающей среды. А это прямая угроза человечеству и прочим формам жизни на Земле.
Оказывается, что газ с миниатюрнейшими молекулами в процессе утечки вступает в стратосфере в химическую реакцию с озоном, водяным паром, метаном и аэрозолями, колоссально усиливая парниковый эффект. В ходе исследований на примере трехмерных моделей химических соединений выяснилось, что 1 кг выбросов водорода за 100 лет будет иметь такое же влияние на глобальное потепление, что и 4,3 кг углекислого газа.
А с учетом того, как H2 взаимодействует с другими газами в атмосфере, он окажется разрушительнее для природы минимум в 12 раз! Между тем, в автоиндустрии еще ни разу не научились полностью нивелировать утечку водорода, обеспечивая герметичность при производстве и транспортировке. Вот вам и новые технологии, которые на поверку оказались много губительнее, чем старые.
Иными словами, автостроители не сохраняют природу, а уничтожают ее, бессовестно наживаясь на доверчивых потребителях. В их числе японская Toyota, баварская BMW, корейская Hyundai и многочисленные «китайцы». Но, как говорится, на их век хватит. Или нет?